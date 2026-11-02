India se confruntă cu al doilea ciclon major în mai puțin de o săptămână. Mii de persoane evacuate

Autoritățile statului Andhra Pradesh, situat în sudul Indiei, au început evacuarea masivă a locuitorilor din zonele de coastă, în contextul în care ciclonul Murasu se apropie periculos de o regiune care încă se recuperează după o furtună produsă săptămâna trecută. Peste 30.000 de persoane urmează să fie mutate din calea ciclonului. Este a doua furtună extrem de puternică cu care se confruntă sud-estul Indiei în mai puțin de o săptămână.

Rafale de vânt de 120 km/h și risc major de pene de curent

Potrivit meteorologilor indieni, vânturile aduse de ciclonul Murasu pot atinge până la 110 km/h.

„Este foarte probabil să traverseze coasta de sud sub forma unei furtuni ciclonice severe, cu viteze ale vântului de aproximativ 100 până la 110 kilometri pe oră”, au avertizat meteorologii.

Premierul statului Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, a cerut autorităților să se pregătească pentru impactul major al ciclonului. Acesta a subliniat că estimările actuale sugerează că între 6.000 și 8.000 de stâlpi electrici sunt în pericol, ceea ce reprezintă o „amenințare gravă la adresa alimentării cu energie electrică”. La rândul său, premierul adjunct Pawan Kalyan a atras atenția că districtele Nellore, Prakasam, Bapatla și Krishna vor fi cele mai grav afectate de furia naturii.

Echipe de intervenție mobilizate și școli închise

Pentru a face față dezastrului iminent, șase echipe ale Forței Naționale de Răspuns în Caz de Dezastre (NDRF) și șapte echipe ale Forței de Răspuns în Caz de Dezastre de Stat au fost trimise în avans în regiunile vizate. Trei dintre aceste unități speciale au fost trimise în sprijin din statul vecin,Tamil Nadu.

În districtul Nellore, autoritățile locale au îndemnat pescarii să nu iasă pe mare și au ordonat funcționarilor din zonele de coastă să rămână la posturi pe toată durata alertei. Pentru a proteja populația, școlile au fost închise în statele Andhra Pradesh, Tamil Nadu și Odisha. Ploile abundente sunt așteptate să continue în mai multe regiuni până miercuri, chiar și după ce intensitatea furtunii va începe să scadă.

Al doilea ciclon major în mai puțin de o săptămână

Până luni, aproximativ 2.000 de persoane fuseseră deja evacuate din zonele vulnerabile, a declarat Prakhar Jain, directorul general al Autorității pentru Managementul Dezastrelor din statul Andhra Pradesh, citat de agenția Reuters. Această nouă amenințare vine la doar câteva zile după ce ciclonul Arnab a lovit coasta de sud-est a Indiei pe 28 octombrie, provocând pagube semnificative.