Lista dosarelor declanșate, luni, sub umbrela operațiunii „Jupiter 6”. Între ele este cazul unor funcționari botoșăneni de la primărie care furau curent și apă

Parchetul instanței supreme a anunțat, luni, declanșarea unui val masiv de percheziții naționale, în cadrul unei noi operațiuni, Jupiter 6, astfel că au loc 39 de acțiuni operative.

Potrivit sursei citate la momentul difuzării acestei știri sunt puse în aplicare 202 de mandate de percheziție domiciliară și 23 mandate de aducere, în municipiul București și în mai multe județe din țară.

Sursa menționată a revenit cu doi detalii și arată pe larg dosarele în cadrul cărora, au loc luni percheziții și audieri la parchetele din subordinea ministerului public.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Dosarele de evaziune fiscală

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Prahova – S.I.C.E. au pus în executare 21 mandate de percheziție domiciliară (Călărași – 11, Dâmbovița – 3, Prahova – 3, Vrancea – 3, Buzău – 1), într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 51.709.325 lei.

Cercetările efectuate indică faptul că, în perioada ianuarie 2018-2024, o societate comercială, deşi avea obligaţia calculării, reţinerii, declarării şi virării impozitului pe venitul din alte surse, a întocmit borderouri de achiziţii în care a înscris în mod nereal că a efectuat achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice şi catalizatoare auto de la persoane fizice ale căror date de identificare nu figurează ca fiind înregistrate în Registrul de Evidenţă a Persoanelor, de la persoane fizice care la momentul efectuării achiziţiilor figurau decedate, precum şi de la persoane fizice neînregistrate fiscal.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Dâmbovița – S.I.C.E. au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județul Dâmbovița, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 1.200.000 lei.

Din probele administrate rezultă că o societate comercială nu a prezentat pentru control fiscal documentele societăţii, fiind evidenţiate în contabilitate operaţiuni nereale pentru perioada 01.01.2020-30.09.2025.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Timiș – S.I.C.E. au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în județul Timiș, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 5.102.896 lei. În fapt, o societate comercială din Timişoara figurează cu impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă declarate şi exigibile după data de 01.03.2022, care sunt scadente la plată şi au depăşit termenul de plată de 60 de zile.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Bistrița-Năsăud – S.I.C.E. au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară (3 în Bistrița-Năsăud, 1 în Cluj) și 2 mandate de aducere într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 1.941.883 lei.

Din cercetări rezultă că, în perioada 2014 – 2026, o persoană din judeţul Bistriţa-Năsăud, fără a fi autorizată, a comercializat produse electronice (în special telefoane mobile) în urma unor comenzi primite online, produsele fiind trimise prin intermediul unei firme de curierat, ascunzând sursa impozabilă. Pentru a nu fi identificată, persoana respectivă a consemnat pe AWB-urile de transport datele de identitate ale altor persoane, un angajat al societăţii de curierat sprijinindu-l pe autor prin furnizarea acestor date.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Constanța – S.I.C.E.F. au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța și 2 mandate de aducere într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ 122.541 lei, din situația de fapt rezultând că o societate comercială a prejudiciat bugetul consolidat al statului.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Covasna – S.I.C.E. au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în județul Covasna și un mandat de aducere într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 195.000 lei.

Din cercetări reiese că, în perioada 2024 –2025, reprezentantul legal al unei societăți comerciale a omis evidențierea în actele contabile ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate, a livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, prin nedeclararea veniturilor rezultate din facturile emise prin RO e-Factura, prin nedepunerea ori depunerea necorespunzătoare a declarațiilor fiscale și prin valorificarea fără documente legale a unui stoc de produse agricole.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Bihor – S.I.C.E. au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală şi delapidare, cu un prejudiciu estimativ de 1.350.000 lei.

Din probele administrate rezultă faptul că, în perioada 2018 – prezent, administratorul în fapt al unor societăți comerciale ar fi desfășurat activități comerciale evazioniste în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Hunedoara – S.I.C.E. au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară – 1 în judeţul Hunedoara, 1 în judeţul Arad, 1 în judeţul Dolj şi 1 în judeţul Mehedinţi, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu aproximativ de 52.091 lei.

Cercetările efectuate indică faptul că, în perioada iunie 2023 – ianuarie 2025, reprezentanții legali ai unei societăți au reținut și nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă, respectiv contribuțiile la Fondul de mediu, în sumă totală de 25.927,02 lei, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului.

Dosare de spălare a banilor

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J Călărași – S.I.C.E. au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în județul Călărași într-un dosar penal privind infracțiunea de spălarea banilor, cu un prejudiciu estimativ 1.500.000 euro.

Elementele de fapt constatate conduc la concluzia că, în perioada 2023–2025, corespunzător fazei de stratificare din cadrul procesului de reciclare a banilor, s-au identificat circuite de tranzacționare în care au fost implicate 10 persoane, care au primit în conturile personale sume de bani din conturi din Italia.

Faptele la Codul Fiscal

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Drobeta Turnu Severin și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Mehedinți – S.I.C.E. au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Mehedinți, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de art. 452 alin. 1 lit. h) din Codul fiscal.

Din ansamblul probelor administrate rezultă că două persoane colectează, deţin şi comercializează produse accizabile fără marcaje fiscale corespunzătoare.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Teleorman – S.I.C.E. au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Teleorman într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal.

Cercetările vizează faptul că o persoană desfăşoară activităţi ilicite constând în procurarea, deţinerea, transportarea şi/sau comercializarea ţigaretelor provenite din afara circuitului fiscal legal, fără respectarea prevederilor legale privind accizarea şi comercializarea produselor din tutun, la adresa de domiciliu, care este și punct de lucru (magazin), ţigaretele fiind achiziţionate din Bulgaria.

Infracțiuni la Codul Vamal

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Iași – S.I.C.E. au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județul Iași, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din cuprinsul actului de sesizare rezultă faptul că, în perioada 2025–2026, un număr de 20 de persoane au comandat online cutii cu alice sau cutii cu bile de inox, fără ca aceste persoane să fie autorizate să poarte, dețină sau să folosească arme letale sau neletale pe teritoriul României.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Iași – S.I.C.E. au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Iași, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din cercetări rezultă că mai multe persoane au comandat online arme neletale, respectiv pistoale sau puști, fără ca aceste persoane să fie autorizate să poarte, dețină sau să folosească arme letale sau neletale pe teritoriul României.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Bistrița-Năsăud – B.A.E.S.P. au pus în executare 34 mandate de percheziție domiciliară în județul Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și braconaj.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că un număr de 18 persoane judeţul Bistriţa-Năsăud, începând cu anul 2024 şi până în prezent, desfăşoară activităţi de braconaj cinegetic, sens în care deţin şi folosesc arme letale de vânătoare, fără a fi autorizate să deţină, să poarte sau să folosească arme de foc şi muniţii pentru arme de foc. Totodată, una dintre persoane, fără a fi autorizată, deţine materii explozive (pulbere de vânătoare), pe care le foloseşte la confecţionarea artizanală a cartuşelor pentru arme de vânătoare.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Suceava – S.I.C.E. au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Suceava într-un dosar penal privind infracțiunea de contrabandă, cu un prejudiciu de 35.000 de lei.

Din cercetările efectuate reiese că o persoană a depozitat și comercializat la cele trei magazine alimentare pe care le deține pe raza comunei Vama, jud. Suceava, mărfuri de provenientă extracomunitară care trebuiau plasate sub un regim vamal, respectiv țigări și alcool fără timbu fiscal.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Suceava – S.I.C.E. au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară în județul Suceava, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

Din cercetări a rezultat că, pe raza municipiului Rădăuți, își desfășoară activitatea mai multe persoane implicate în contrabanda cu țigarete de proveniență extracomunitară, constând în preluarea, transportul, depozitarea și comercializarea mărfii de contrabandă către persoanele interesate.

Dosare de fals

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Alba – S.I.C.E. au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Alba și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de fals intelectual și uz de fals.

Din cercetările efectuate reiese că, în data de 18.12.2024, un inginer și un pădurar din cadrul unui ocol silvic au efectuat o pretinsă inventariere a 32 arbori, întocmind și semnând un înscris, iar ulterior, în data de 23.12.2024, deși nu avea acest drept, inginerul a aprobat actul de punere în valoare și a întocmit și semnat autorizația de exploatare, în beneficiul unei persoane.

Totodată, în data de 27.12.2024, pădurarul a întocmit și a semnat fără drept un pretins proces-verbal de predare a partizii către aceeași persoană, documentul fiind aprobat fără drept de inginerul menționat.

Ulterior, în data de 14.01.2025, pădurarul a introdus în aplicația SUMAL 2.0 date necorespunzătoare adevărului cu ocazia emiterii unui aviz de însoțire a materialului lemnos, iar în data de 11.02.2025, împreună cu un șef de district, a întocmit și a semnat un pretins proces-verbal de reprimire a partizii.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Bihor– S.I.C.E. au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals în declaraţii, cu un prejudiciu estimativ de 1.958.330 lei.

Din cercetări reiese că, în perioada 2018 – prezent, mai multe persoane fizice au indus în eroare statul român, prin intermediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, prin declararea necorespunzătoare a adevărului cu privire la existența unor raporturi de muncă în cadrul unor societăți comerciale.

În realitate, acestea nu au fost angajate, nu au desfășurat activitate pentru respectivele societăți, nu au fost remunerate și nu au fost achitate contribuțiile aferente veniturilor declarate în mod fictiv.

Scopul acestor demersuri a fost obținerea ilegală a indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului, solicitată în baza OUG nr. 111/2010 (privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor), prin depunerea la dosare de acordare a unor documente de angajare false, care atestă în mod fictiv locul de muncă, perioada prestată, funcția și remunerația primită. Prin această conduită, beneficiarii ar fi primit în mod ilegal indemnizații cuprinse între 1250 și 8500 lei, prejudiciind astfel bugetul agenției județene de plăți și inspecție socială cu aproximativ 1.000.000 lei.

În desfășurarea activității infracționale, persoanele implicate au fost sprijinite de o persoană care, în calitate de contabilă, identifica societățile în cadrul cărora se realiza angajarea fictivă și se ocupa de întocmirea contractelor individuale de muncă fictive și de depunerea/rectificarea declarațiilor/raportărilor fiscale depuse de societățile angajatoare la autoritățile competente.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Botoşani – S.I.C.E. au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Botoşani, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de abuz în serviciu.

Din ansamblul probator rezultă faptul că, în perioada 2024 – 2025, mai multe persoane din cadrul primăriei unei comune din județul Botoșani s-au racordat ilegal la reţeaua electrică şi de apă a unei școli gimnaziale și au achiziţionat bonuri valorice de combustibil pentru a fi folosite în interes personal.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Neamţ – S.I.C.E. au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Neamţ, într-un dosar penal privind infracțiunea de punere în circulaţie de produse contrafăcute prevăzute de art.111 alin.1 lit.b din Legea nr. 84/1998.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că o persoană deține și comercializează articole vestimentare purtând o marcă identică sau similară cu mărci înregistrate.

Fapte contra patrimoniului

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Rădăuţi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul Judeţean Poliţie Trasnporturi au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Suceava într-un dosar penal privind infracțiunea de furt calificat.

Din cuprinsul actului de sesizare a rezultat că, în cursul lunii octombrie 2026, mai multe persoane au sustras combustibil din rezervoarele locomotivelor staționate în Stația CF Dornești din județul Suceava.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Bacău – Secţia 2 au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Bacău şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de furt, cu un prejudiciu estimativ de 12.000 euro.

Din cercetări a reieșit că, la data de 25.10.2026, în Târgul Auto Bacău, în timp ce unul dintre suspecţi a distras atenţia persoanei vătămate, celălalt suspect a sustras din autoturismul acesteia suma de 12.000 euro.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Ilfov – Poliţie Oraş Otopeni – F.I.C. au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Ilfov și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de furt în formă continuată, cu un prejudiciu estimativ de 8.000 de euro.

Cercetările se efectuează față de un suspect care ar fi sustras mai multe recipiente metalice folosite pentru depozitare.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Constanţa – Secţia 4 Poliţie – F.I.C. au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Galaţi și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunile de înşelăciune şi furt, cu un prejudiciu de 15.000 lei.

Din ansamblul probelor administrate rezultă că, la data de 20.10.2026, într-un apartament din municipiul Constanţa, două persoane au înşelat persoana vătămată şi i-au sustras suma de 15.000 lei.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Botoşani – B.I.C. au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de furt calificat, cu un prejudiciu de 500 lei.

Din cercetări reiese că, în noaptea de 20-21.10.2026, persoane necunoscute, profitând de neatenția persoanei vătămate, au sustras acesteia suma totală de 500 lei, în timp ce acesta se afla într-un autoturism pe care-l parcase și care avea portiera întredeschisă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Argeș – S.I.C.E. au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Argeș și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de înșelăciune, cu un prejudiciu estimativ de 322.105 lei.

Din actele și documentele existente la dosar rezultă că, în cursul anului 2023, prin folosirea de înscrisuri falsificate, unele transmise prin sistem informatic, reprezentanții unei societăți au indus în eroare o altă societate în contextul derulării unui contract de credit privind acordarea unui plafon pentru operațiuni de cont.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Mureş – S.P.R. 14 Ghindari au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară în județul Mureş, într-un dosar penal privind infracțiunile de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori. În actul de sesizare se menționează faptul că, în perioada 10.07.2024 – 03.06.2026, persoane neidentificate au tăiat ilegal şi au sustras material lemnos.

Violență domestică și fapte sexuale

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Neamţ – S.I.C. au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunile de violenţă în familie în formă continuată, viol asupra unui minor, în formă continuată, corupere sexuală a minorilor în formă continuată, determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, în formă continuată şi rele tratamente aplicate minorului.

Din cercetările efectuate a rezultat că, prin constrângere, doi soți au exercitat acte de natură sexuală asupra copiilor lor minori, în vârstă de 5 ani, de 7 ani, respectiv de 8 ani. Totodată, pe fondul consumului de alcool, cei trei minori ar fi fost loviți în mod repetat cu diferite obiecte și ar fi fost supuși unor tratamente inumane.

Braconaj si arme

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Argeș – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Argeș, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din cercetări reiese o persoană a achiziționat din Cehia o armă cu aer comprimat, fără a fi fost autorizată de organele de poliţie în acest sens.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Argeș – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Argeș, într-un dosar penal având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cercetările vizează o persoană care a achiziționat o armă cu aer comprimat, fără a fi autorizată de organele de poliţie în acest sens.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe împreună cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Cluj şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Covasna – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară în 12 dosare penale având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din cercetări rezultă că, în perioada martie 2025 – martie 2026, persoanele vizate au achiziţionat fără drept muniţie neletală prin comenzi efectuate pe o platformă online, armele respective fiind supuse autorizării.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Iaşi – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în două dosare penale având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, în perioada februarie 2025 – martie 2026, persoanele vizate au achiziţionat fără drept muniţie neletală prin comenzi online.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Maramureş – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor şi furt calificat.

În fapt s-a reţinut că, în anul 2024, persoane necunoscute au furat din locuinţa unei persoane fizice autorizate o armă letală, precum şi alte bunuri.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Neamţ– Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Elementele de fapt constatate conduc la concluzia că persoanele vizate ar deţine, fără drept, arme şi muniţii letale.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Neamţ– Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că persoanele vizate în cauză ar deţine, fără drept, arme şi muniţii letale.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Brăila –Biroul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în 4 dosare penale având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit probelor administrate, în perioda martie 2025 – martie 2026, persoanele vizate ar fi achiziţionat, fără drept, muniţie neletală, prin comenzi online.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Galaţi – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în 2 dosare penale având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din analiza materialului probator rezultă faptul că, în perioada septembrie 2025 – prezent, persoanele vizate au achiziţionat fără drept muniţie neletală prin comenzi online.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în 4 dosare penale având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Din cercetări reiese că, în perioda martie 2025 – martie 2026, persoanele vizate au achiziţionat fără drept muniţie neletală, prin comenzi online.

Dosar privind organizarea de jocuri de noroc

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara şi ofiţerii de poliţie din cadrul I.P.J. Timiș – S.I.C.E. au pus în executare în executare 3 mandate de percheziție domiciliară (Timiș – 2, Caraș-Severin – 1), într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni la regimul jocurilor de noroc prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009, cu un prejudiciu estimativ de 2.910.910 lei.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 14.11.2024 -23.05.2025, o persoană a desfăşurat fără licenţă sau autorizaţie activităţi din domeniul jocurilor de noroc, respectiv a permis şi a gestionat funcţionarea a trei aparate/mijloace de joc de noroc tip slot machine, în incinta sediului unei societăți comerciale din județul Timiş.