Fermierii care au ajuns la vârsta legală de pensionare și beneficiază de pensie ar putea pierde accesul la anumite subvenții agricole începând din 2028. Posibilitatea apare în noua poziție de negociere a Consiliului Uniunii Europene privind Politica Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2028–2034. Spre deosebire de propunerea inițială a Comisiei Europene, noua formulă nu impune eliminarea acestor plăți, ci lasă fiecărui stat membru libertatea de a decide dacă aplică sau nu restricția.

Poziția a fost adoptată de miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană la 26 octombrie 2026, în cadrul negocierilor pentru viitorul cadru de finanțare a agriculturii europene.

Astfel, România ar putea decide dacă fermierii pensionari mai au dreptul la anumite forme de sprijin prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Până la adoptarea legislației europene definitive și stabilirea regulilor naționale, însă, nu există o decizie de eliminare a acestor subvenții.

Ce se schimbă în regulile europene pentru fermierii pensionari

Inițial, Comisia Europeană a propus ca agricultorii care au atins vârsta legală de pensionare și primesc pensie să nu mai beneficieze de sprijinul pentru venit acordat pe suprafață, cel târziu din 2032.

Măsura urmărea să încurajeze schimbul de generații în agricultură și să faciliteze accesul tinerilor la terenuri și la finanțare. Propunerea a întâmpinat însă opoziție din partea unor state membre și a organizațiilor agricole, care au contestat eliminarea obligatorie a plăților pentru fermierii pensionari.

În urma negocierilor, Consiliul UE a renunțat la caracterul obligatoriu al acestei restricții. Noua formulare permite fiecărui stat să stabilească dacă persoanele care au ajuns la vârsta legală de pensionare și primesc pensie mai pot beneficia de anumite intervenții din cadrul PAC.

Prevederea are o arie mai largă decât propunerea inițială a Comisiei Europene. Posibilele restricții pot viza plățile pe suprafață, sprijinul cuplat, ajutorul destinat micilor fermieri și alte intervenții agricole prevăzute de regulament.

Statele care vor alege să aplice această măsură trebuie să respecte principiile egalității de tratament și nediscriminării. De asemenea, decizia trebuie justificată printr-o mai bună direcționare a sprijinului pentru venit sau prin obiectivul reînnoirii generațiilor în agricultură.

Fermierii pensionari nu pierd automat subvențiile APIA actuale

Este important de precizat că noile prevederi nu modifică regulile aplicabile în prezent. Pentru perioada 2023–2027, fermierii pensionari pot solicita în continuare subvenții APIA, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru schemele respective.

Prin urmare, simpla atingere a vârstei de pensionare sau încasarea unei pensii nu reprezintă, în prezent, un motiv general de excludere de la plățile agricole.

O eventuală schimbare ar putea apărea abia după intrarea în vigoare a noii PAC și numai dacă România decide să utilizeze posibilitatea oferită de regulamentul european.

România are peste un milion de exploatații agricole conduse de persoane de peste 65 de ani

Impactul unei asemenea decizii ar putea fi important pentru agricultura românească, având în vedere structura de vârstă a persoanelor care conduc exploatațiile agricole.

Potrivit datelor Eurostat pentru 2023, România avea 1.191.830 de șefi de exploatații agricole cu vârsta de cel puțin 65 de ani, dintr-un total de aproximativ 2,86 milioane de exploatații. Proporția depășește 41% și se situează peste media Uniunii Europene.

Totuși, aceste cifre se referă la vârsta conducătorilor de exploatații și nu arată câți dintre aceștia primesc efectiv pensie sau solicită subvenții APIA. Cele două condiții sunt importante, deoarece viitoarea prevedere europeană vizează persoanele care au atins vârsta legală de pensionare și beneficiază de pensie pentru limită de vârstă.

Când ar putea intra în vigoare noile reguli

Poziția adoptată de Consiliul UE reprezintă un pas în procesul de negociere a viitoarei Politici Agricole Comune, nu forma finală a legislației. Parlamentul European și Consiliul trebuie să ajungă la un acord asupra regulamentului care va stabili condițiile de acordare a sprijinului agricol în perioada 2028–2034.

Ulterior, România va trebui să stabilească modul în care aplică noile prevederi și ce categorii de plăți ar putea intra sub incidența restricțiilor.

Până atunci, fermierii pensionari își păstrează dreptul de a solicita subvențiile în condițiile legislației actuale. Eventuala excludere de la anumite forme de sprijin nu este automată și nici nu a fost decisă de autoritățile române.