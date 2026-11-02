Criza politică din Polonia riscă să degenereze într-un război civil, a afirmat jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! de luni. Aceasta are la bază un conflict mai vechi între premierul pro-european Donald Tusk și președintele suveranist Karol Nawrocki.

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Invitatul moderatorului Ionuț Cristache a observat că, prin încercarea de preluare a Tribunalului Constituțional, Tusk a dat o lovitură de stat mai discretă. În cazul Poloniei, miza este mare, întrucât Tribunalul Constituțional este similar CCR, însă are o influență mult mai mare.

„Tusk a fost laș/A profitat”

Ion Cristoiu: Să nu spun termenul, că n-am voie la televizor.

Ionuț Cristache: A fos mișel. N-o faci noaptea…

Ion Cristoiu: Nu, laș. Deci, acolo este un conflict mai vechi în legătură cu, cum ar veni la noi CCR-ul.

Ionuț Cristache: Exact.

Ion Cristoiu: Tribunalul Constituțional, la ei, are mult mai multă putere chiar decât la noi. Și pe acest Tribunal Constituțional este disputa. O să vedem și că cine are Tribunalul Constituțional are mai mare putere decât are acum. Donald Tusk a profitat, a așteptat ca să plece președintele. Eu îi zic loviturică. Pentru că Tusk, la rândul lui, a antrenat instituțiile statului.

Risc de război civil

Faptul că atacul de vineri seara al premierului Poloniei a fost premeditat atestă și un pericol de război civil, a mai explicat Cristoiu în studioul Gândul.

Ionuț Cristache: Asta ne arată premeditarea și planul lui. Că vă dați seama, așa ceva nu se face pur și simplu. Hai mă să…

Ion Cristoiu: Nu, asta arată gravitatea de război civil.

Ionuț Cristache: Da, și asta.

Ion Cristoiu: Deci, dacă Tusk acolo nu era USR-ul în opoziție, adică s-au AUR în opoziție, nu erau…

Ionuț Cristache: Dar putem să vorbim și în termen de trădare, instituții care l-au trădat pe președinte, până la urmă, cel mai legitim…

Ion Cristoiu: Nu, nu, niciuna.