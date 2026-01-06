Prima pagină » Diverse » Nicușor Dan ar fi rămas blocat pe aeroportul din Paris. Aeronava Spartan nu ar mai poate ateriza, din cauza vremii nefavorabile

Nicușor Dan ar fi rămas blocat pe aeroportul din Paris. Aeronava Spartan nu ar mai poate ateriza, din cauza vremii nefavorabile

06 ian. 2026, 23:52, Diverse
Nicușor Dan ar fi rămas blocat pe aeroportul din Paris. Aeronava Spartan nu ar mai poate ateriza, din cauza vremii nefavorabile
Nicușor Dan / FOTO - Facebook.com (Arhivă)

Președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit, marți, la Paris, în Franța, nu se pot întoarce în România, în această noapte, așa cum era planificat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șeful statului a participat, astăzi, la „Coaliția de Voință”, alături de liderii europeni, și urma să revină acum în țară.

Potrivit Antena 3, însă, avionul Spartan cu care Nicușor Dan și jurnaliștii români au ajuns la Paris nu va mai decola din capitala franceză pentru că ceața groasă din București ar împiedica aterizarea aeronavei.

Nicușor Dan / FOTO – Facebook.com (Arhivă)

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi coduri galbene de ninsori, polei, vânt puternic și ger. Astfel, mai bine de jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, iar temperaturile vor ajunge local până la –15 grade Celsius.

Dar vremea nu este una mai bună nici în Franța. Ministrul Transporturilor francez a anunțat, marți, că aeroporturile din Paris, Charles de Gaulle și Orly, vor întâmpina probleme miercuri, în prima parte a zilei, când aproape jumătate dintre zboruri vor fi anulate.

De asemenea, Ministerul Afacerilor de Externe (MAE) din țara noastră a transmis, în această seară o avertizare, de călătorie pentru Franța, pentru ziua de mâine.

Potrivit comunicatului MAE, autorităţile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei. Vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.

„Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 14:00 pe aeroportul Orly”, se mai precizează în comunicat.

Recomandarea video

Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Adevarul
Pace cu orice preț? Ce spun experții despre dorința românilor de a avea relații mai bune cu Rusia
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Risc de contaminare cu lapte praf. Nestlé anunță o retragere globală!
FLASH NEWS Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”
01:31
Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”
FLASH NEWS Germania preia securitatea Europei. Anunțul surpriză al cancelarului Merz: „Vom trimite trupe pe teritoriul NATO învecinat Ucrainei”
00:38
Germania preia securitatea Europei. Anunțul surpriză al cancelarului Merz: „Vom trimite trupe pe teritoriul NATO învecinat Ucrainei”
ULTIMA ORĂ Purtătorul de cuvânt al Casei Albe confirmă că „utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”, în ceea ce privește Groenlanda
23:56
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe confirmă că „utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”, în ceea ce privește Groenlanda
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Venezuela nu face decât să amplifice imaginea de neputință emanată de Bruxelles”
23:30
Dan Dungaciu: „Venezuela nu face decât să amplifice imaginea de neputință emanată de Bruxelles”
BREAKING NEWS 🚨 Casa Albă: Trump discută „o serie de opțiuni” pentru preluarea Groenlandei, inclusiv prin forța armatei. Rubio: SUA vor să „cumpere” teritoriul
23:23
🚨 Casa Albă: Trump discută „o serie de opțiuni” pentru preluarea Groenlandei, inclusiv prin forța armatei. Rubio: SUA vor să „cumpere” teritoriul
FLASH NEWS Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, îl ironizează pe Zelenski: “Piticul ucrainean cerșește mâncare”
23:06
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, îl ironizează pe Zelenski: “Piticul ucrainean cerșește mâncare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe