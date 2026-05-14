O femeie care își renova casa a găsit sub podea o scrisoare veche ce ascundea o poveste sfâșietoare. Ce scria în ea

O femeie a împărtășit în mediul online descoperirea pe care a făcut-o în timp ce își renova casa. Ea a găsit sub podea o scrisoare veche ce ascundea o poveste sfâșietoare. Ce scria în ea.

Ce scria în scrisoare

Când te muți într-o casă veche, nu știi niciodată ce secrete se ascund, fie ele bune sau rele. De cele mai multe ori, proprietarii descoperă lucrări de întreținere a casei făcute prost de foștii locatari și sunt nevoiți să repare ani mai târziu greșelile acestora. Însă o femeie a rămas șocată după ce a găsit ceva mult mai personal în timp ce își renova bucătăria, relatează Express.

Ea a explicat că îndepărta vechiul linoleum de pe podea când a descoperit dedesubt o scrisoare scrisă de mână. Povestind întâmplarea pe Reddit, femeia a scris: „Am găsit o scrisoare scrisă de mână care nu fusese niciodată trimisă. .

Era ascunsă sub vechiul linoleum din bucătărie. O femeie era supărată din cauza unor decizii luate de fiul ei și și-a vărsat în scrisoare toată durerea și furia. A fost sfâșietor și sper că au reușit să se împace și să fie din nou o familie.”

Cine a scris misterioasa scrisoare

Curioasă să afle ce s-a întâmplat mai departe, femeia a decis să investigheze singură. Folosind registre de recensământ, a reușit să afle numele familiei și, în cele din urmă, a găsit rude care încă locuiau în apropiere.

Ea a adăugat: „Au fost foarte emoționați să primească scrisoarea și mi-au adus o copie a unei fotografii cu femeia stând pe veranda casei. Fotografia fusese făcută în anii 1940, când soțul ei plecase la război. Mi-au spus că femeia era încă în viață, avea peste 90 de ani și urmau să îi ducă scrisoarea la azil.”

Femeia a mărturisit că a așteptat cu emoție să afle reacția bătrânei la revederea scrisorii pierdute de atât de mult timp, temându-se că aceasta ar putea să o tulbure. Din fericire, reacția a fost una pozitivă.

