Un câine a găsit pe o plajă din Scoția o sticlă care conținea un mesaj. Fusese aruncată de pe o barcă din Canada și a supraviețuit două ierni în apă

Mike Scott, un fotograf scoțian profesionist din Johnshaven, în vârstă de 60 de ani, susține că, atunci, când se plimba pe plajă cu unul dintre câinii săi, patrupedul ar fi găsit o sticlă în care se afla o scrisoare.

Ulterior, a aflat că fusese aruncată în apă de pe o barcă din Canada și a supraviețuit doi ani după ce a traversat Oceanul Atlantic. Mai exact, mesajul a „plecat”, în august 2024, de pe un feribot care circula între Prince Edward Island și Iles-de-la-Madeleine.

„În timp ce mergeam, Maggie, câinele meu, mirosea o sticlă care tocmai era adusă de valuri la mal. Era o sticlă de sticlă, foarte închisă la culoare, cu un capac și ceva înăuntru. Mai găsisem înainte un mesaj într-o sticlă, dar era doar din Dundee, așa că nu mă așteptam la mare lucru. Era o pungă cu fermoar înăuntru și o scrisoare în franceză. Am pus-o în rucsac și am tradus-o când am ajuns acasă”, a declarat el pentru BBC.

El a mai adăugat că a fost „uimit” de călătoria sticlei de aproximativ 4.300 km.

„Deci, mica sticlă de sticlă a supraviețuit două ierni pe mare, călătorind de pe coasta de est a Canadei, peste Atlanticul de Nord, deasupra Scoției și apoi în jos, în Marea Nordului, pentru a fi găsită de noi la St Cyrus. Expeditorul cerea să fie anunțat dacă este găsită”, a precizat bărbatul.

Bărbatul spune că soția sa l-a găsit deja pe destinatar, pe Facebook, și i-a lăsat un mesaj, dar încă nu a primit niciun răspuns.

„Am găsit femeia pe Facebook, soția mea i-a trimis un mesaj, dar nu am primit niciun răspuns. A fost un lucru atât de ciudat de găsit, nu este doar gunoiul nostru cel care ajunge la mal. Este uimitor că nu s-a spart. Nu cred că și-a imaginat că va ajunge în Scoția după ce a traversat Atlanticul”, a mai adăugat fotograful scoțian.

