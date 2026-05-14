Fostul președinte american Barack Obama (democrat) a continuat să-l critice pe actualul președinte Donald Trump (republican), într-un interviu acordat către CBS.

Obama a vorbit despre acordul său cu Iranul în 2015. Cunoscut ca „Joint Comprehensive Plan of Action” (Planul comun cuprinzător de acțiune), acordul nuclear cu Iran a fost creat pe 14 iulie 2015.

Iranul a fost de acord să își reducă programul nuclear prin limitarea activităților legate de îmbogățirea uraniului sau plutoniului cu scopuri militare. Acordul i-a impus Iranului să-și reducă numărul de centrifuge și dimensiunea stocurilor de uraniu îmbogățit.

Acordul cu Iran: Scurt istoric

Acordul a fost încheiat la Viena, între Iran și P5+1 (cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU) și Uniunea Europeană.

Semnatarii au fost:

Wang Yi, ministru de externe (China)

Laurent Fabius, ministru de externe (Franța)

Frank-Walter Steinmeier, ministru de externe (Germania)

Serghei Lavrov, ministrul de externe (Rusia)

Philip Hammond, ministrul de externe (Regatul Unit)

John Kerry, secretarul de Stat (SUA)

Federica Mogherini, înalt reprezentant (UE)

Mohammad Javad Zarif, ministrul de externe (Iran)

Acordul, criticat de Israel, Arabia Saudită și Partidul Republican din SUA, inclusiv de către Donald Trump, atunci candidat, a intrat în vigoare din 20 ianuarie 2016.

Obama: N-a trebuit să omorâm o grămadă de oameni

Obama a lăudat acordul: „Am reușit să extragem 97% din uraniul lor îmbogățit, fără să lansăm vreo rachetă. Nu a fost o dispută pentru că a funcționat și nu a trebuit să ucidem o grămadă de oameni sau să închidem Strâmtoarea Ormuz”.

Obama a sugerat că Trump a anulat acordul cu Iranul nu pentru că ar fi eșuat, ci pentru că a fost „creat de Obama”.

