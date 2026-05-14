Fostul președinte american Barack Obama (democrat) a continuat să-l critice pe actualul președinte Donald Trump (republican), într-un interviu acordat către CBS.
Obama a vorbit despre acordul său cu Iranul în 2015. Cunoscut ca „Joint Comprehensive Plan of Action” (Planul comun cuprinzător de acțiune), acordul nuclear cu Iran a fost creat pe 14 iulie 2015.
Iranul a fost de acord să își reducă programul nuclear prin limitarea activităților legate de îmbogățirea uraniului sau plutoniului cu scopuri militare. Acordul i-a impus Iranului să-și reducă numărul de centrifuge și dimensiunea stocurilor de uraniu îmbogățit.
Acordul a fost încheiat la Viena, între Iran și P5+1 (cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU) și Uniunea Europeană.
Semnatarii au fost:
Acordul, criticat de Israel, Arabia Saudită și Partidul Republican din SUA, inclusiv de către Donald Trump, atunci candidat, a intrat în vigoare din 20 ianuarie 2016.
Obama a lăudat acordul: „Am reușit să extragem 97% din uraniul lor îmbogățit, fără să lansăm vreo rachetă. Nu a fost o dispută pentru că a funcționat și nu a trebuit să ucidem o grămadă de oameni sau să închidem Strâmtoarea Ormuz”.
Obama a sugerat că Trump a anulat acordul cu Iranul nu pentru că ar fi eșuat, ci pentru că a fost „creat de Obama”.
Sursa Foto: United States Department of State
Autorul recomandă: Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump