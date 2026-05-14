Prima pagină » Știri externe » Obama îl contrazice pe Donald Trump. Cum a reușit fostul președinte SUA să obțină 97% din uraniul îmbogățit al Iranului fără să tragă un foc de armă

Obama îl contrazice pe Donald Trump. Cum a reușit fostul președinte SUA să obțină 97% din uraniul îmbogățit al Iranului fără să tragă un foc de armă

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Fostul președinte american Barack Obama (democrat) a continuat să-l critice pe actualul președinte Donald Trump (republican), într-un interviu acordat către CBS. 

Vezi galeria foto
5 poze

Obama a vorbit despre acordul său cu Iranul în 2015. Cunoscut ca „Joint Comprehensive Plan of Action” (Planul comun cuprinzător de acțiune), acordul nuclear cu Iran a fost creat pe 14 iulie 2015.

Iranul a fost de acord să își reducă programul nuclear prin limitarea activităților legate de îmbogățirea uraniului sau plutoniului cu scopuri militare. Acordul i-a impus Iranului să-și reducă numărul de centrifuge și dimensiunea stocurilor de uraniu îmbogățit.

Acordul cu Iran: Scurt istoric

Acordul a fost încheiat la Viena, între Iran și P5+1 (cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU) și Uniunea Europeană.

Semnatarii au fost:

  • Wang Yi, ministru de externe (China)
  • Laurent Fabius, ministru de externe (Franța)
  • Frank-Walter Steinmeier, ministru de externe (Germania)
  • Serghei Lavrov, ministrul de externe (Rusia)
  • Philip Hammond, ministrul de externe (Regatul Unit)
  • John Kerry, secretarul de Stat (SUA)
  • Federica Mogherini, înalt reprezentant (UE)
  • Mohammad Javad Zarif, ministrul de externe (Iran)

Acordul, criticat de Israel, Arabia Saudită și Partidul Republican din SUA, inclusiv de către Donald Trump, atunci candidat, a intrat în vigoare din 20 ianuarie 2016.

Obama: N-a trebuit să omorâm o grămadă de oameni

Obama a lăudat acordul:  „Am reușit să extragem 97% din uraniul lor îmbogățit, fără să lansăm vreo rachetă. Nu a fost o dispută pentru că a funcționat și nu a trebuit să ucidem o grămadă de oameni sau să închidem Strâmtoarea Ormuz”.

Obama a sugerat că Trump a anulat acordul cu Iranul nu pentru că ar fi eșuat, ci pentru că a fost „creat de Obama”.

Sursa Foto: United States Department of State

Autorul recomandă: Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
22:59
Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
FLASH NEWS Donald Trump ezită să spună care au fost concluziile întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping. Ce se știe până acum
21:48
Donald Trump ezită să spună care au fost concluziile întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping. Ce se știe până acum
MILITAR Breșe de securitate în apărarea NATO. Ucrainenii au arătat punctele slabe ale Europei în cadrul unor exerciții militare din Suedia
20:58
Breșe de securitate în apărarea NATO. Ucrainenii au arătat punctele slabe ale Europei în cadrul unor exerciții militare din Suedia
CONTROVERSĂ Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
20:08
Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
PACE ÎN IRAN Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
19:42
Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
MILITAR Secretarul de Stat al SUA afirmă că Rusia pierde de cinci ori mai mulți soldați decât Ucraina. Ce spune Rubio despre armata ucraineană
18:42
Secretarul de Stat al SUA afirmă că Rusia pierde de cinci ori mai mulți soldați decât Ucraina. Ce spune Rubio despre armata ucraineană
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un dinozaur gigant ar putea schimba tot ce știm despre titanii din Jurasic
POLITICĂ Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”
22:59
Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”
CONTROVERSĂ Declarații halucinante ale ministrului Apărării: Nu știu cum îi cheamă pe cei care au negociat programul SAFE
22:10
Declarații halucinante ale ministrului Apărării: Nu știu cum îi cheamă pe cei care au negociat programul SAFE
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 mai, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 mai, de la ora 20.00
VIDEO Georgescu laudă PSD și pe George Simion pentru moțiunea de cenzură: „Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”
21:29
Georgescu laudă PSD și pe George Simion pentru moțiunea de cenzură: „Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”
EMISIUNI Călin Georgescu: „Până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina”
21:25
Călin Georgescu: „Până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina”
EMISIUNI Călin Georgescu explică ce înseamnă patriotismul economic și suveranitatea economică: „Da, naționalizare” /„Intră totul în proprietatea poporului”
20:49
Călin Georgescu explică ce înseamnă patriotismul economic și suveranitatea economică: „Da, naționalizare” /„Intră totul în proprietatea poporului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe