Prânz și cafea pentru mai puțin de 10 euro. Cea mai ieftină destinație din Europa pentru călătoriile solo

Prânz și cafea pentru mai puțin de 10 euro. Aceasta este cea mai ieftină destinație din Europa pentru călătoriile solo și, în același timp, una dintre cele mai sigure țări.

Un studiu a arătat că cele mai accesibile destinații europene pentru escapade de weekend sunt Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Moldova și Serbia. Un weekend în Macedonia de Nord poate costa doar 52,38 euro, iar cheltuielile pentru masă, cafea și apă sunt considerabil mai mici decât în majoritatea țărilor europene, scrie Blic.

În timp ce prețurile biletelor de avion cresc din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, călătoriile devin tot mai scumpe pentru mulți turiști. Totuși, un studiu realizat de platforma Solo Female Travelers a identificat câteva destinații europene unde o vacanță de weekend poate costa mult mai puțin decât s-ar aștepta mulți.

Cercetătorii au analizat datele de pe site-ul Numbeo pentru 49 de destinații europene. Rusia, Belarus și Ucraina au fost excluse din cauza războiului și a lipsei unor date fiabile. De asemenea, nu au fost incluse teritorii precum Insula Man, Jersey, Guernsey, Gibraltar și Insulele Feroe.

Echipa a calculat apoi costurile zilnice medii pentru un călător solo, luând în considerare șase categorii de cheltuieli: o masă la un restaurant accesibil, o cafea sau un cappuccino, o sticlă de apă de 0,33 litri, transportul local, un bilet la cinema și o noapte de cazare într-un apartament cu o cameră situat în centrul orașului.

Un weekend întreg pentru doar 50 de euro

Studiul a arătat că un weekend în Macedonia de Nord poate costa doar 52,38 euro. Potrivit cercetării, o masă la un restaurant accesibil din Skopje costă aproximativ 6,50 euro, un cappuccino în jur de 1,90 euro, iar o sticlă de apă de 0,33 litri aproximativ un euro.

Conform datelor publicate de World Population Review, Macedonia de Nord se numără printre „cele mai sigure țări din lume”, datorită nivelului redus de risc indicat de Global Peace Index.

Pe locul al doilea s-a clasat Bosnia și Herțegovina, unde un weekend pentru un călător solo costă aproximativ 54,66 euro. Urmează Moldova, cu 54,93 euro, și Serbia, unde costul mediu pentru un weekend de o persoană este de aproximativ 61,65 euro.

Interesant este că suma totală necesară pentru toate cele patru cele mai ieftine destinații este aproape egală cu prețul unui singur weekend în cea mai scumpă țară europeană pentru acest tip de călătorie.

Țara de trei ori mai scumpă decât Serbia

Liechtenstein a fost desemnat cea mai scumpă destinație pentru escapade solo de weekend, cu un cost mediu de 222,66 euro. Asta înseamnă de peste patru ori mai mult decât în Macedonia de Nord.

Liechtenstein a depășit la limită vecina Elveția, unde un weekend costă în medie 221,70 euro. Cele mai mari cheltuieli în Liechtenstein sunt restaurantele și costurile zilnice. O masă obișnuită costă acolo aproximativ 27 de euro, adică de peste două ori media europeană de aproximativ 15 euro.

