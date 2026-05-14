Călin Georgescu: „Până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina”

Joi seară, Călin Georgescu, fost candidat la prezidențialele din 2024, anulate între timp de Curtea Constituțională, a fost invitat la emisiunea lui Marius Tucă. El a susținut că până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina.

Călin Georgescu a fost întrebat dacă se va termina războiul din Ucraina.

„Bineînțeles, se va semna pacea și, până la sfârșitul anului, se va întâmpla cu siguranță”, a răspuns el.

Întrebat dacă „nu mai vin rușii”, el a spus: „Dar ce, au venit vreodată?”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”

Călin Georgescu, mesaj de 9 Mai: „Iubiți pacea. Rugați-vă și apărați-o”