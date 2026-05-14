Călin Georgescu laudă și PSD și pe George Simion “în special” pentru moțiunea de cenzură: „Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”, a afirmat fostul candidat la Cotroceni. Declarația a fost făcută la emisiunea Marius Tucă Show. Călin Geoargescu se arată disponibil să-și asume guvernarea, cu anumite condiții.

Demersul AUR a fost, coordonat cu PSD, a fost foarte bine executat, este de părere, Călin Georgescu.

Eu pot să vă spun atât, sunt gata oricând, cum am și demonstrat, să-mi servesc țara, dar nu în orice condiții. Ce pot să spun, ce înseamnă asta? Ce pot să spun însă este că apreciez demersul făcut de partidul AUR cu împreună cu președintele partidului, George Simion, la moțiunea de cenzură. Consider că în mod real George Simion a făcut, a organizat foarte bine această acțiune, deși asumat împreună. Împreună, aici voiam să revin, împreună cu Partidul Social Democrat, și amândoi într-adevăr, au dat dovadă, după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă ore, consiliere națională. Felicitări ambelor partide și, sigur, în mod special lui George Simion, explică Georgerscu.

