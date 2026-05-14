În timp ce ezită să spună care au fost concluziile discuțiilor cu Xi Jinping, Trump a făcut un anunț. Este de așteptat ca Beijing să comande 200 de avioane americane fabricate de Boeing.

În martie, Trump a amânat cu două luni întâlnirea cu omologul chinez din cauza războiului cu Iran.

Președintele american nu a comentat nimic pe tema problemei Taiwanului. Discuția pe tema insulei autonome revendicată de Beijing n-a fost menționată în comunicatul postat de guvernul SUA.

A spus că el și cu Xi sunt de acord cu redeschiderea în totalitate a Strâmtorii Ormuz.

„Lui Xi i-ar plăcea să vadă o înțelegere făcută. El a spus: „Dacă pot fi de vreun ajutor, aș vrea să fiu de ajutor”. Oricine cumpără atât de mult petrol are evident un fel de relație și își dorește să vadă Strâmtoarea Ormuz deschisă”.

Trump a spus că a discutat cu Xi și despre sprijinul Chinei pentru Iran pe durata întâlnirii. Xi i-a spus președintelui american că că nu i-a furnizat echipament militar chinez Iranului.

„Asta este o declarație importantă. A spus-o astăzi. Este o declarație majoră. A spus-o cu forță. Dar în același timp, el a spus că ei (chinezii) cumpără o grămadă de petrol de aici și le-ar plăcea să o facă în continuare”, a spus Trump.

Sursa Video: Fox News

Sursa Foto: Profimedia

