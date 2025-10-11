Prima pagină » Diverse » O nouă metodă de FRAUDĂ pe WhatsApp. Victimele primesc mesaje precum „trimite repede” sau „nu spune la nimeni”

11 oct. 2025, 19:10
FOTO - Caracter ilustrativ

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu avertizează anunță că, în ultima perioadă, au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă online pe Whatsapp. 

Escrocii se dau drept rude sau prieteni și cer bani de urgență, mai ales pe WhatsApp, dar și alte aplicații de mesagerie. În acest context, oamenii sunt sfătuiți să fie atenți la informațiile personale pe care le fac publice.

„În ultima perioadă, la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă în mediul online, prin care persoane necunoscute creează conturi false pe aplicaţia WhatsApp sau alte aplicaţii de mesagerie”, informează reprezentanţii IPJ Giurgiu.

Oamenii legii spun că hoții își fac conturi false, folosind poza și numele unei persoane reale, dar cu un alt număr de telefon, apoi contactează familia sau prietenii victimei și le cer bani, susținând că au nevoie urgentă de cash.

Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind şi, sub pretextul unei urgenţe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei”, mai transmit reprezentanţii Poliţiei din Giurgiu.

Escrocii profită de încrederea dintre familie și prieteni și inventează tot felul de urgențe pentru a-i convinge pe oameni să trimită bani imediat.

Polițiștii atrag atenția că mesaje precum „trimite repede” sau „nu spune nimănui” sunt semne clare de înșelăciune.

Recomandările polițiștilor pentru a nu cădea pradă înșelăciunilor

Polițiștii îi sfătuiesc pe oameni să fie atenți și să verifice cu grijă identitatea celor care cer bani prin aplicații de mesagerie. Discuțiile scrise nu sunt suficiente pentru a confirma situația și pot ascunde o tentativă de fraudă.

„Verificaţi identitatea înainte de a trimite banii – nu vă bazaţi pe discuţii purtate în scris, chiar dacă infractorii pretind, folosind motive ce par grave sau credibile, că sunt în imposibilitatea de a comunica prin voce! Contactaţi telefonic numărul care v-a abordat sau sunaţi direct pe numărul real al persoanei – număr pe care îl cunoşteaţi dinainte, sau contactaţi o persoană apropiată acesteia pentru a verifica situaţia pretinsă – aceste verificări durează maxim 2-3 minute şi vă pot ajuta să preveniţi să deveniţi victime şi să pierdeţi sume de bani. Nu transferaţi bani către conturi comunicate prin aplicaţii de mesagerie, fără o confirmare suplimentară din partea persoanei, după o comunicare directă”, sunt recomandările Poliţiei.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să fie atenți la fotografiile și informațiile personale pe care le fac publice, pentru că infractorii le pot folosi pentru a crea conturi false.

Aceștia sunt îndrumați să folosească setările de confidențialitate ale aplicațiilor pentru a limita cine le poate vedea profilul, să păstreze capturile de ecran și să raporteze imediat tentativele de fraudă la poliție.

Și, dacă au efectuat un transfer suspect, trebuie să își anunțe cât mai repede banca, pentru că banii pot fi uneori blocați sau recuperați, potrivit alba24.ro.

