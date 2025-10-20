Orașul din România în care autoritățile le oferă un AJUTOR de 125 de lei pensionarilor și persoanelor defavorizate, cu ocazia Crăciunului

Pensionarii și persoanele cu venituri mici din orașul Năvodari, județul Constanța, ar putea primi un ajutor financiar de 125 de lei, înainte de Crăciun. Autoritățile locale au anunțat perioada în care se pot depune cererile, dar și condițiile de eligibilitate pentru cei care vor să beneficieze de acest sprijin social.

Astfel, Primăria orașului Năvodari, din județul Constanța, oferă și în acest an tichete sociale de Crăciun persoanelor cu venituri reduse, pensionarilor și celor cu dizabilități.

Valoarea ajutorului este de 125 de lei, iar cererile pot fi depuse începând de luni, 20 octombrie, până pe 28 noiembrie 2025, potrivit Libertatea.

Potrivit autorităților locale, distribuirea tichetelor se va face în perioada 15 – 19 decembrie 2025, prin intermediul serviciilor poștale.

Reprezentanții Primăriei Năvodari spun că acest sprijin are rolul de a ajuta persoanele vulnerabile să se bucure de sărbători fără grija banilor.

„În perioada 20 octombrie – 28 noiembrie 2025, Direcția Asistență Socială primește cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Crăciunului 2025, oferite de Primăria Năvodari persoanelor defavorizate din oraș”, se arată în comunicatul instituției, citat de Libertatea.

Cererile se depun la Cantina de Ajutor Social, de pe strada Sănătății nr. 2, intrarea dinspre Serviciul de Taxe și Impozite, iar programul de lucru este următorul:

Luni, marți, miercuri și vineri: 8:30 – 12:00

Joi: 13:00 – 17:00

Formularul de cerere poate fi ridicat de la sediul Direcției de Asistență Socială sau descărcat online, de pe pagina oficială a primăriei.

Ce documente sunt necesare:

Persoanele care depun cererea trebuie să prezinte actul de identitate în original și copie;

Pensionarii trebuie să aducă cuponul de pensie (copie);

Persoanele cu handicap trebuie să prezinte certificatul de încadrare în grad de handicap (copie).

Sprijinul financiar de 125 de lei se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 35/21.02.2024, pentru următoarele categorii de beneficiari:

beneficiarii de venit minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 – 125 de lei/persoană;

persoanele cu handicap accentuat sau grav – 125 de lei/persoană;

pensionarii cu venituri nete mai mici sau egale cu 1.450 de lei/lună, unde pentru cei cu venituri până la 1.281 de lei, ajutorul este de 125 de lei/persoană, iar pentru cei cu venituri între 1.282 și 1.450 de lei, ajutorul este de 75 de lei/persoană;

persoanele peste 60 de ani, fără venituri – 125 de lei/persoană.

După finalizarea perioadei de înscriere, între 15 și 19 decembrie 2025, poștașii vor livra tichetele sociale direct la domiciliul beneficiarilor.