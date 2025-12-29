Prima pagină » Actualitate » Cum dai lovitura la masa de Anul Nou. Ce ingredient secret adaugă Gabriela Cristea în sarmale

29 dec. 2025, 10:43, Actualitate
Ingredientul secret al Gabrielei Cristea pentru cele mai bune sarmale

Mai este foarte puțin și vom intra în noul an. Totuși, de pe masa de Revelion 2026, nu au cum să lipsească sarmalele. Iată ce ingredient secret folosește Gabriela Cristea în rețeta ei.

Pentru a pregăti cele mai delicioase sarmale, Gabriela Cristea folosește carne tocată, varză murată, afumătură, ceapă, orez, sos de roșii și cimbru.

Ingredientul secret din rețeta de sarmale a Gabrielei Cristea

Gabriela Cristea subliniază importanța gustării verzei înainte de a o utiliza. Dacă varza este prea sărată, ea trebuie lăsată în apă pentru a reduce sarea. Gabriela recomandă să nu se adauge sare în compoziție dacă varza este deja suficient de sărată.

„Nu o să mai punem sare în compoziție, deoarece am gustat varza și, în ciuda faptului că am pus-o la desărat, nu s-a desărat foarte tare și atunci nu prea mai punem sare în carne, pentru că o să își tragă sarea din varză”, spune vedeta.

Gabriela Cristea a explicat că preferă o abordare mai simplă, fără să călească ingredientele.

„Nu călesc nici orezul și nici ceapa. În carne mai pun și orez, pe care trebuie să îl spăl înainte. Nu călesc nici orezul și nici ceapa. Mi se pare că devine prea agresivă toată treaba dacă aș face așa”, a spus Gabriela Cristea.

Un alt detaliu care face diferența este adăugarea de roșii în compoziție, un ingredient care vine cu un gust și o textură aparte.

Montarea și gătirea sarmalelor

În oala de sarmale, Gabriela pune un strat de varză tocată, urmat de unul de sarmale, între ele pune sos de roșii și cimbru, pentru o aromă mai intensă.

„Nouă ne place ca sarmalele să fie mai roșii. Adaug și niște cimbru, pentru că îi dă gust bun”, a detaliat vedeta.

Gabriela Cristea fierbe sarmalele într-un amestec de vin și apă.

„Pun câte un pahar de vin, dar care se va evapora, iar sarmalele vor avea un gust aparte. Evident, completez cu apă și le pun să fiarbă cam o oră pe aragaz. Apoi le bag la cuptor, la foc mic, câteva ore. Aceasta metoda confera sarmalelor o aroma bogata si o textura perfecta. „Pofta buna!”, a încheiat Gabriela Cristea.

