Premiile Nikon Comedy Wildlife au încoronat cele mai amuzante fotografii cu animale ale anului 2025. Ajuns la a 11-a ediție, Tom Sullam, cofondatorul CWPA, speră să atragă atenția asupra conservării și bunăstării animalelor folosind umorul. Câștigătorul general din acest an este gorila care dă palma, fotografiată de Mark Meth-Cohn în munții Virunga din Rwanda.

Fotografiile cu animale sălbatice care au câștigat premiul pentru cele mai amuzante fotografii ale anului

Câștigătorul din acest an este Mark Meth-Cohn, un fotograf pasionat de viaţă sălbatică, amator din Marea Britanie – şi un finalist al premiilor de anul trecut – a luat acasă premiul cel mare pentru imaginea sa intensă, „High Five” (Bate palma).

„High Five” (Bate palma) este o captură perfect sincronizată a unei gorile care dansează printr-o curățare a pădurilor, realizată în Rwanda la începutul acestui an. Fotografia comică s-a încadrat într-un număr record de 10.000 de înscrieri din 109 ţări – cel mai mare număr din istoria de unsprezece ani a premiilor. Din această colecție extraordinară, 44 dintre cele mai bune înregistrări, inclusiv video, au fost afișate pentru jurați, pentru a-și selecta preferatele. Concursul a fost la fel de acerb ca întotdeauna; totuşi, fotografia lui Mark a apărut ca un favorit clar în rândul juriului – fotografia pretinzând, de asemenea, Mammals Category Award (Premiul pentru categoria Mamiferele).

„Am petrecut patru zile de neuitat trecând prin maeştrii vulcanici din Virunga în căutarea familiilor care îi numesc acasă. În această zi am întâlnit un grup mare de familii, cunoscut ca familia Amahoro, unde au fost culeşi într-o pădure, unde adulţii erau nădiţi calm, în timp ce tinerii se jucau cu entuziasm. Un tânăr a fost deosebit de dornic să-și scoată flerul acrobatic: fulgi, plimbări și lovituri puternice. Am văzut cum performanţa lui a fost o bucurie pură şi sunt încântat că am surprins spiritul său jucăuş în această imagine.”, a declarat Mark Meth-Cohn