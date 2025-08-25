(P) Ce urgențe medicale pot apărea în vacanță

Chiar dacă sezonul estival se apropie de final, mulți dintre români se află încă în vacanță, bucurându-se din plin de zilele însorite și de relaxare. Momentele plăcute pot fi umbrite însă de o urgență medicală, care poate apărea în orice moment și care trebuie gestionată ca atare, pentru a evita complicațiile. În astfel de situații, viteza de reacție și acordarea imediată de îngrijiri de specialitate pot face diferența. De aceea, apelarea serviciului unic de urgență sau prezentarea la un Compartiment de Primiri Urgențe este esențială pentru evitarea complicațiilor și reluarea activităților.

O igienă necorespunzătoare, dar și consumul de alimente preparate insuficient sau depozitate necorespunzător, favorizează contractarea unor infecții și apariția unor probleme gastrointestinale, cum ar fi, de exemplu, gastroenterită, diaree sau enterocolită. De regulă, astfel de afecțiuni pot fi tratate și la domiciliu, însă dacă manifestările clinice se accentuează, iar starea pacientului se înrăutățește, prezentarea la medic nu trebuie întârziată.

De asemenea, printre cele mai frecvente urgențe medicale ce pot apărea în vacanță sunt și urgențele digestive. Cele mai des întâlnite astfel de urgențe sunt pancreatita acută, ocluzia intestinală, apendicita acută, hemoragia gastrointestinală sau perforația tractului gastrointestinal. În astfel de cazuri, putem vorbi chiar de urgențe chirurgicale, tratamentul fiind de multe ori chirurgical în urgență. Astfel, chiar și în vacanțe, îngrijirile medicale de urgență sunt imperios necesare, iar uneori pot face diferența între viață și moarte.

Iubitorii de călătorii pot experimenta unele accidentări. O clipă de neatenție poate transforma o experiență frumoasă într-o urgență în ortopedie. Pentru a preveni leziunile permanente, problemele pe termen lung sau chiar complicațiile care pot pune viața persoanei afectate în pericol, asistența medicală trebuie să fie cât mai rapidă. În astfel de condiții, acordarea primului ajutor, apelarea numărului unic de urgență și solicitarea de ajutor specializat sau deplasarea la cel mai apropiat spital de urgență, dacă acest lucru este posibil, sunt extrem de importante.

În același timp, expunerea prelungită la soare și la temperaturi ridicate în zilele caniculare poate provoca arsuri solare grave, epuizare termică, sincopă și deshidratare severă, care poate duce la complicații precum hemoragie, edem cerebral sau afectarea unor funcții și organe.

