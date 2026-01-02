O serie de avalanșe în Alpii italieni au ucis o femeie de 50 de ani și un schior alpinist și au rănit mai multe persoane. Vânturile puternice și ninsorile abundente îi împiedică pe salvatori în operațiunile de salvare.

Primul accident, în care o femeie de origine germană și-a pierdut viața, s-a produs lângă bivuacul Bonelli din Valea Maira. În al doilea incident, care a avut loc în Pragelato, o singură persoană a fost rănită, iar al treilea accident s-a produs în Bobbio Pellice, unde un schior alpinist de origine franceză a murit, iar altul a fost rănit.

Echipele de salvare au pornit pe jos de la altitudini mai mici, după ce vânturile puternice au împiedicat echipajele elicopterelor să ajungă la fața locului. O femeie prinsă într-una dintre avalanșe a reușit să se elibereze, dar nu s-a mai putut mișca din cauza rănilor. Salvatorii au încercat să o evacueze, dar elicopterele nu au putut ajunge la locație din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Condițiile meteorologice favorizează avalanșele

Ninsorile abundente și vânturile puternice au crescut riscurile de avalanșe în Alpi în ultimele zile, iar autoritățile îndeamnă turiștii și drumeții la prudență. Aceștia îi sfătuiesc să nu facă excursii în afara pârtiei deoarece condițiile meteorologice rămân instabile.

