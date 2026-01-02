Prima pagină » Social » Mai multe avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în nordul Italiei. Salvatorii se luptă cu furtunile puternice

Mai multe avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în nordul Italiei. Salvatorii se luptă cu furtunile puternice

02 ian. 2026, 21:02, Social
Mai multe avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în nordul Italiei. Salvatorii se luptă cu furtunile puternice

O serie de avalanșe în Alpii italieni au ucis o femeie de 50 de ani și un schior alpinist și au rănit mai multe persoane. Vânturile puternice și ninsorile abundente îi împiedică pe salvatori în operațiunile de salvare. 

Primul accident, în care o femeie de origine germană și-a pierdut viața, s-a produs lângă bivuacul Bonelli din Valea Maira. În al doilea incident, care a avut loc în Pragelato, o singură persoană a fost rănită, iar al treilea accident s-a produs în Bobbio Pellice, unde un schior alpinist de origine franceză a murit, iar altul a fost rănit.

Echipele de salvare au pornit pe jos de la altitudini mai mici, după ce vânturile puternice au împiedicat echipajele elicopterelor să ajungă la fața locului. O femeie prinsă într-una dintre avalanșe a reușit să se elibereze, dar nu s-a mai putut mișca din cauza rănilor. Salvatorii au încercat să o evacueze, dar elicopterele nu au putut ajunge la locație din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Condițiile meteorologice favorizează avalanșele

Ninsorile abundente și vânturile puternice au crescut riscurile de avalanșe în Alpi în ultimele zile, iar autoritățile îndeamnă turiștii și drumeții la prudență. Aceștia îi sfătuiesc să nu facă excursii în afara pârtiei deoarece condițiile meteorologice rămân instabile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Doi schiori au declanșat accidental o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș

Turiști blocați în cabanele de la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol emis de meteorologi. Nu pot părăsi zona

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ DSU intervine în Brașov după ce 11.000 de oameni din 4 localități au rămas fără apă potabilă
17:25
DSU intervine în Brașov după ce 11.000 de oameni din 4 localități au rămas fără apă potabilă
PRECIZĂRI Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
16:34
Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
SCANDAL Primăria Capitalei, taxată dur de bucureșteni din cauza artificiilor. Gafă în prima zi a anului și val de mesaje cu „vorbe grele”
15:18
Primăria Capitalei, taxată dur de bucureșteni din cauza artificiilor. Gafă în prima zi a anului și val de mesaje cu „vorbe grele”
FLASH NEWS Victor Ponta, atac dur după tragedia din Elveția: „Niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic”
15:05
Victor Ponta, atac dur după tragedia din Elveția: „Niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic”
INEDIT Tradiții în noul an în Oltenia. Calendarul de ceapă, un obicei care aduce veștile pentru lunile cu ploaie
14:52
Tradiții în noul an în Oltenia. Calendarul de ceapă, un obicei care aduce veștile pentru lunile cu ploaie
VIDEO Doi schiori au declanșat accidental o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș
13:24
Doi schiori au declanșat accidental o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Apelul care ridică semne de întrebare după moartea fiicei lui Tommy Lee Jones. Tânăra ar fi prezentat „modificări de culoare”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvoltat o nouă metodă de a „asculta” limbajul ascuns al creierului
ULTIMA ORĂ ATENŢIE! Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca. DRDP Craiova: „Facem apel la şoferii care au autovehicule parcate să le mute”
18:56
ATENŢIE! Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca. DRDP Craiova: „Facem apel la şoferii care au autovehicule parcate să le mute”
REACȚIE Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi”
18:51
Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi”
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
18:47
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
BREAKING NEWS 🚨 Catastrofa din Elveția. Ultimele imagini publicate de Gândul cu momente de infern. Bilanț provizoriu: 47 morți, 115 răniți
18:00
🚨 Catastrofa din Elveția. Ultimele imagini publicate de Gândul cu momente de infern. Bilanț provizoriu: 47 morți, 115 răniți
METEO Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa
17:48
Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa
ACTUALITATE „Permis pentru viitor”. Școală de șoferi gratuită pentru tinerii din medii defavorizate. Ce categorii pot fi obținute 
17:03
„Permis pentru viitor”. Școală de șoferi gratuită pentru tinerii din medii defavorizate. Ce categorii pot fi obținute 

Cele mai noi