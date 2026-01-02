Ministrul Apărării spune că ajutorul de 50 de milioane de euro pentru Ucraina este în interesul securității naționale a României

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că suma de 50 de milioane de euro alocată de România pentru sprijinirea Ucrainei nu afectează alte domenii publice și nu reprezintă o suplimentare bugetară. Oficialul a subliniat că decizia este în interesul securității naționale a României.

Radu Miruță a explicat că cele 50 de milioane de euro alocate pentru sprijinirea Ucrainei prin mecanismul PURL (Priority Utilization Requirements List) nu reprezintă o suplimentare a bugetului Ministerului Apărării, ci sunt fonduri deja prevăzute inițial. Spre deosebire de alte state care au ales să acorde sprijin în regim clasificat, țara noastră a ales transparența și și-a asumat public decizia de a sprijini Ucraina.

„În primul rând, banii sunt deja prinși în buget. Nu a fost o alocare în afara bugetului pe care Ministerul Apărării îl primise la începutul anului. În al doilea rând, este un sprijin pe care România l-a făcut cam printre ultimele țări. Unele țări au decis să facă acest sprijin într-un mod secret, într-un mod clasificat. Noi am decis să fie într-un mod transparent, pentru că există în spațiul public o discuție despre sprijinul și valoarea sprijinului pe care România l-a acordat până acum Ucrainei”, a spus Radu Miruță.

România are un mecanism diferit de sprijin pentru Ucraina

Ministrul Apărării a explicat că sprijinul acordat prin acest mecanism nu presupune un transfer direct de echipamente militare din dotarea Armatei Române, tocmai pentru a evita expunerea unor informații sensibile privind capacitățile de apărare ale țării.

„Nu putem pune pe ecranul televizorului ce capacități a avut Armata Română și ce cantități din capacitățile acelea au fost date. Însă aici e o chestiune un pic diferită, pentru că există un mecanism propus de Statele Unite, prin care țările care vor să sprijine Ucraina pun la comun o sumă de bani, care va intra în bugetul NATO, iar din bugetul NATO se achiziționează produse din Statele Unite, care sunt transmise, centralizate și coordonate pentru a sprijini Ucraina”, a explicat Miruță.

Miruță: „E bine să ajutăm, este în interesul României”

Oficialul a subliniat că sprijinul României pentru Ucraina este direct legat de securitatea țării noastre. Acesta a adăugat că menținerea războiului dincolo de granițele României este un avantaj strategic.

„Eu cred că, dincolo de faptul că e bine să ajutăm, este în interesul României. Nu putem discuta nici despre școli, nici despre spitale, nici despre mediul economic, despre dezvoltarea afacerilor, dacă nu avem securitate. Să-și imagineze cei care critică această decizie cam ce s-ar întâmpla în România dacă ar fi rușii pe la Galați și cam cum s-ar mai mișca mediul economic și cum ne-am mai întreba noi ce să facem. Cât timp războiul este ținut dincolo de granița României, pentru România zona asta tampon este un câștig fantastic și, da, trebuie să ajutăm și vom ajuta în continuare, în limitele pe care România le are”, a mai spus ministrul Apărării.

