Fotbalul este un sport aflat într-un continuu proces de modernizare, iar tacticile care dădeau roade în urmă cu câteva zeci de ani, acum sunt desuete și le mai găsim doar în enciclopediile fotbalistice. Antrenorii încearcă să elimine din filosofia lor de joc orice risc nenecesar, astfel că generațiilor mai tinere le vine astăzi greu să creadă că în trecut existau portari golgheteri.

Știai că acum aproximativ 10 ani evolua un goalkeeper care a marcat peste 100 de goluri în carieră? Sau că în urmă cu 20 de ani un portar a intrat în istorie înscriind un hat-trick? În prezent, chiar dacă ai vrea să pariezi pe un portar marcator într-un meci, va trebui să cauți bine case de pariuri online care să-ți propună o cotă pentru acest eveniment.

Îți propun să vedem împreună care au fost cei mai buni portari marcatori din istoria fotbalului, nu înainte de a-ți spune că unul dintre ei este consemnat inclusiv în Cartea Recordurilor.

5. René Higuita (Columbia, 43 goluri)

Dacă ai mai auzit de acest nume, dar nu ai fost contemporan cu jucătorul, cel mai probabil o să-ți dai seama despre cine e vorba din imaginea de mai jos. Într-un meci jucat împotriva Angliei, în 1995, Higuita este surprins în timp ce realiza execuția ”Scorpionul”, una antologică și care a rulat mult timp pe genericul emisiunilor de fotbal.

Dar René Higuita a fost mai mult decât un rebel curajos. Portarul columbian a rămas în istorie ca unul dintre cei mai buni portari marcatori din lume, depășind un prag de 40 de goluri înscrise în carieră. Cunoscut pentru stilul său aventuros, ”El Loco” Higuita iniția adeseori atacurile echipei sale, avansând mult cu mingea la picior în afara propriei suprafețe de pedeapsă.

A punctat de 36 de ori din penalty-uri, dar a marcat și 6 goluri direct din lovitură liberă. Columbianul avea atât execuții precise, cât și foarte puternice. Una dintre reușitele sale a venit tocmai în urma unei degajări lungi, ”din poartă în poartă”.

Cariera lui René a fost una de peste 25 de ani, majoritatea petrecută în țara sa natală. A avut un periplu scurt prin Europa, fiind împrumutat o perioadă la Real Valladolid (Spania). Alte experiențe externe au fost în Mexic (Veracruz), Ecuador (Aucas) și Venezuela (Guaros de Lara), iar retragerea lui a avut loc de la clubul columbian Deportivo Pereira, în 2010.

4. Johnny Vegas Fernández (Peru, 45 goluri)

Locul 4 în clasamentul nostru este ocupat tot de un sud-american. De fapt, vei observa că moda portarilor-marcatori a fost mult mai prezentă în America de Sud și Centrală decât în Europa sau alte continente.

Despre Johnny Vegas Fernández știm că a evoluat în perioada 1997-2017, astfel că la începutul carierei sale statisticile nu erau ținute cu rigurozitatea din zilele noastre. Totuși, despre Fernández se știe că a marcat de 45 de ori, iar 30 dintre acestea au venit ca urmare a loviturilor de la unsprezece metri.

Goalkeeperul peruvian a evoluat în întreaga sa carieră numai pentru cluburi din Peru. Echipa la care s-a afirmat și a avut cea mai mare contribuție a fost Sport Boys (1997-2003), echipă cu care a evoluat inclusiv în Copa Libertadores. Tot în acea perioadă Johnny Fernández a prins și echipa națională, pentru care a bifat 3 selecții, dar nu a reușit să și marcheze.

3. Jorge Campos (Mexic, 46 goluri)

Unul dintre cele mai ”colorate” personaje ale fotbalului internațional, Jorge Campos este o legendă a sportului. A evoluat între anii 1988-2004 la echipe din țara natală și SUA.

Este cel mai deosebit component al clasamentului nostru, fiindcă spre deosebire de omologii săi, Campos putea să înceapă un meci între buturi și să îl termine ca vârf de atac. Antrenorii săi îl schimbau adesea, în special când aveau nevoie de a marca.

Nu doar golurile l-au propulsat pe Jorge Campos printre legendele fotbalistice. El mai este recunoscut pentru designul tricourilor de portar, pe care și le crea singur. Folosea culori extravagante, vii și cu modele originale. Inclusiv astăzi modelele sale sunt reproduse de piețele mondiale.

Detaliile neconvenționale despre Campos nu se opresc nici măcar aici! Știai că este încă în activitate, chiar în Europa? Da, la 58 de ani, Jorge Campos a semnat în 2025 cu echipa Mexico FC (liga a V-a din Spania), astfel că bifează prima experiență europeană!

Pe lângă faptul că a strâns peste 125 de selecții la Naționala Mexicului, el a mai activat după retragere ca antrenor secund, comentator TV și a luat parte la mai multe reclame ale Nike. O adevărată legendă a fotbalului!

2. José Luis Chilavert (Paraguay, 67 goluri)

Un alt personaj incredibil al fotbalului sud-american a fost și José Luis Chilavert, a cărui carieră s-a desfășurat între anii 1982 – 2004. A intrat în Cartea Recordurilor pentru faptul că este singurul portar din istorie confirmat oficial care a marcat un hat-trick! Totul s-a întâmplat într-un meci din 1999 când echipa sa, Velez Sarsfield a învins cu 6-1 pe Ferro Carril Oeste, iar Chilavert a transformat trei penalty-uri. Ce cotă ar fi avut acest eveniment azi la pariuri sportive?!

Cariera lui José Luis Félix Chilavert González pe numele complet, a avut parte și de controverse. Temperamentul său puternic îi aducea și conflicte cu adversarii, astfel că a fost surprins într-o bătaie cu Faustino Asprilla sau scuipându-l pe Roberto Carlos.

La capitolul distincții s-a evidențiat ca ”Cel mai bun portar al lumii IFFHS în anii 1995, 1997 și 1998. În anul 1996 a fost desemnat ca Cel mai bun fotbalist sud-american. A fost căpitanul naționalei sale la Cupa Mondială din 1998 și 2002.

După retragere a fost comentator TV, dar și politician. A candidat tocmai la funcția de președinte în Paraguay în 2023 și s-a remarcat ca un luptător anti-corupție. Despre el se spune că l-a inspirat pe cel mai bun portar-marcator al tuturor timpurilor, despre care vom vorbi în continuare.

1. Rogério Ceni (Brazilia, 131 goluri)

Au existat în lumea aceasta mulți atacanți, inclusiv în Superliga României, care în întreaga lor carieră nu au ajuns la 100 de goluri marcate. Rogério Ceni (foto copertă) însă a fost un portar care a înscris cel puțin 129 de goluri (alte surse spun 131). Aproape întreaga sa carieră (1990-2015) și-a pus-o în slujba clubului Sao Paulo din Brazilia, formație alături de care a fost de 3 ori campion național, a câștigat de 2 ori Copa Libertadores și multe alte titluri.

În 2005 a câștigat chiar Campionatul Mondial al Cluburilor, iar în finala cu Liverpool (1-0) a fost desemnat Omul Meciului și apoi MVP-ul turneului! De asemenea, a fost rezervă de portar în echipa națională a Braziliei care avea să câștige în 2002 Cupa Mondială.

Nu doar penalty-urile erau specialitatea casei la Rogério Ceni, ci și loviturile libere. A transformat 61 de lovituri libere directe în gol, record absolut pentru un goalkeeper (și nu numai). Era deseori comparat cu Juninho Pernambucano sau David Beckham în zilele sale.

În prezent, Rogério Ceni este antrenor în Brazilia și porecla lui este ”Mito”, adică Legenda. Într-adevăr, recordul lui înscris în Guinness World Records pare imposibil de doborât vreodată, mai ales că astăzi rareori mai vedem portari executanți de penalty-uri, nici nu mai vorbim de lovituri libere.