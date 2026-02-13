Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor

În cadrul unui interviu pentru Mediafax, Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a atras atenția asupra unei „campanii de decredibilizare” care vizează judecătorii și a subliniat că „nu putem să fim naivi să nu vedem elementele”.

Liana Arsenie: ”S-au decredibilizat instituțiile, tot ce înseamnă instituțiile autorității judecătorești”

Într-un interviu pentru emisiunea OFF The Record de la Mediafax, Liana Arsenie a comentat starea actuală a justiției: „Este o realitate această lipsă de maturitate a clasei politice românești, o lipsă de consolidare a instituțiilor din cadrul statului român, pentru că ani de zile ele au fost discreditate, ani de zile au fost destabilizate, ani de zile s-a spus populației că nu poate să aibă, de fapt, încredere în niciuna dintre instituțiile statului și, în definitiv, un astfel de demers nu ajunge decât să destabilizeze statul”.

Referindu-se la clasa politică, șefa CAB a amintit de ancheta Recorder și a apreciat reacția rapidă a autorităților, „o acțiune foarte promptă” fără precedent față de alte situații: „Vreau să spun că au mai fost și alte materiale de presă și niciodată factorul politic, fie că vorbim de președinte, fie că vorbim de premier sau de alți decidenți politici, nu au validat cu atâta siguranță, cu atâta certitudine și cu atâta rapiditate un astfel de demers și nu au luat și măsuri concrete”.

Imediat după publicarea materialului Recorder, președintele Nicușor Dan a inițiat o consultare a magistraților „sub umbrela anonimatului”, iar premierul Ilie Bolojan a constituit un comitet pentru reformarea sistemului de justiție: „Și, deși clamăm nevoia de transparență și de corectitudine, nu știm care au fost criteriile după care s-a constituit acest comitet”.

Arsenie a precizat că nici DNA, nici Parchetul General, și nici CAB nu au fost invitate la discuții.

„S-au decredibilizat instituțiile, tot ce înseamnă instituțiile autorității judecătorești. Se decredibilizează specialiștii din cadrul puterii judecătorești și anume judecătorii, se creează conflicte, se creează blocaje în interiorul sistemului prin anumite mecanisme”, mai spune magistratul.

