(P) CJ Ilfov derulează contracte de peste un miliard de lei, prin asociere cu localitățile din județ

Ioana Zafira
13 aug. 2025, 09:00, Diverse
În ultimii 4 ani, Ilfov a înregistrat peste 11.000 de elevi în plus, echivalentul a 650 de clase, spune președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Potrivit acestuia, investițiile din ultimii ani, în județ,  în contractele de asociere, depășesc un miliard de lei. 

,,Ilfovul înregistrează cea mai mare creștere demografică din Europa. Oficial, sunt aproximativ 600 de mii de cetățeni care locuiesc în județ. În teren, însă, avem aproximativ 1 milion de locuitori. În ultimii 4 ani, avem peste 11 mii de elevi în plus, adică peste 650 de clase în plus. Asta înseamna că trebuie să construim noi școli, grădinițe, creșe”, spune președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

„Pe date, Consiliul Județean Ilfov are contracte de asociere, în derulare, în 38 dintre cele 40 de unități administrativ-teritoriale din județ.

Aproape 200 de străzi din Ilfov, reabilitate și modernizate prin asocierile dintre Consiliul Județean Ilfov și primăriile din județ.

Punctual, vorbim despre proiecte majore de infrastructură rutieră și de apă și canalizare, reabilitări și modernizări de drumuri, amenajări de piste de biciclete, parcări și spații verzi, reabilitare, dotare sau construire de școli, grădinițe, săli de sport, dispensare, clădiri multifuncționale de utilitate publică, adăposturi de animale, platforme pentru gestionarea și tratarea deșeurilor verzi, proiecte de creștere a eficienței energetice în diferite imobile, dar și despre proiecte de extindere a rețelelor de iluminat public.

În ultimii 2 ani Consiliul Județean Ilfov a alocat peste 870 de milioane de lei pentru a susține UAT-urile în astfel de investiții de dezvoltare locală și județeană, iar valoarea totală a contractelor de asociere pe care Consiliul Județean Ilfov la are în derulare în momentul de față depășește 1 miliard de lei”, a mai spus Thuma.

