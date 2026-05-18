(P) Cum a fost salvată o femeie diagnosticată cu două boli grave

Camelia, în prezent în vârstă de 62 de ani, a fost diagnosticată în urmă cu 5 ani cu cancer de col uterin în stadiu avansat. Primul semnal de alarmă au fost sângerările vaginale după menopauză, care apăreau ocazional, și pe care femeia le-a neglijat timp de 2 ani, considerând că nu erau ceva grav. A mers la medic abia când a început să își facă griji din cauza unei constipații severe, căreia nu îi găsea o explicație.

Medicul i-a recomandat o colonoscopie, dar investigația nu a putut fi finalizată, din cauza unui obstacol la nivelul rectului. Suspectând o tumoră ginecologică, specialistul i-a recomandat un consult de specialitate. La ecografia transvaginală, ginecologul a observat o formațiune tumorală extinsă la nivelul colului uterin, pentru care a realizat și o biopsie. În urma examenului histopatologic efectuat pe proba de țesut prelevată, a fost stabilit diagnosticul de cancer de col uterin. Tumora era de dimensiuni mari și comprimase unele organe din pelvis, printre care și rectul, afectând tranzitul intestinal.

În aceste condiții, Camelia a decis să meargă pentru tratament la Centrul Oncologic SANADOR. Aici, a beneficiat de tratament oncologic multimodal, cu rezultate bune, în ciuda extensiei bolii. Planul terapeutic stabilit în cazul său a inclus ședințe combinate de radioterapie externă și chimioterapie, urmate de trei ședințe de brahiterapie, realizate sub coordonarea Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie, coordonatoarea Departamentului de Brahiterapie de la Centrul Oncologic SANADOR.

Pacienta dezvoltase și ureterohidronefroză, o dilatare anormală a rinichiului și ureterului provocată de blocarea fluxului urinar din cauza tumorii care apăsa și pe ureter. Pentru că afecțiunea risca să ducă la pierderea rinichiului drept, Camelia a beneficiat de montarea unei nefrostome temporare, pentru drenarea urinei direct din rinichi către exterior, printr-un tub montat temporar, până la ameliorarea obstrucției. Intervenția a fost realizată de Dr. Bogdan Pârlițeanu, medic primar urologie la Spitalul Clinic SANADOR.

În ciuda stadiului avansat al cancerului de col uterin, tratamentul efectuat la Centrul Oncologic SANADOR sub coordonarea Dr. Beatrice Anghel a avut un efect foarte bun, iar timp de 4 ani, investigațiile de control au arătat o evoluție favorabilă, fără semne imagistice de boală activă metabolic.

În urmă cu câteva luni însă, starea de sănătate a Cameliei s-a agravat brusc. S-a umflat la față, iar investigațiile efectuate, printre care și un CT pulmonar, au identificat o formațiune tumorală cu un diametru de peste 7 cm, în partea superioară a toracelui drept. Tumora provocase compresia venei cave superioare, determinând sindrom de venă cavă superioară, manifestat inclusiv prin umflarea feței.

În urma biopsiei și a examenului histopatologic a fost stabilit diagnosticul de cancer pulmonar cu celule mici, un diagnostic fără legătură cu cancerul de col uterin tratat anterior. Analiza de imunohistochimie a oferit informații importante pentru stabilirea tratamentului oncologic, iar în contextul clinic al pacientei, echipa medicală a indicat un tratament multimodal, prin imunoterapie și radioterapie externă.

Pacienta s-a reîntors pentru radioterapie la Dr. Beatrice Anghel, la Centrul Oncologic SANADOR. Tratamentul s-a încheiat cu rezultate foarte bune, investigațiile de control arătând un răspuns terapeutic favorabil, fără leziuni active metabolic evidențiabile. În prezent, Camelia se simte bine, revine la controalele periodice pentru monitorizare și este foarte mulțumită de rezultatele tratamentului și de experiența pe care a avut-o la SANADOR.

La Centrul Oncologic SANADOR, dotat cu echipamente de înaltă performanță, pacienții beneficiază de tratament personalizat pentru cancer, conform recomandării stabilite în cadrul comisiei oncologice multidisciplinare – Tumor Board. În funcție de caz, aceștia au acces la radioterapie externă, brahiterapie, chimioterapie, imunoterapie sau terapie țintită.

Atunci când există indicație de tratament chirurgical, intervenția recomandată este realizată la Spitalul Clinic SANADOR de o echipă medicală cu experiență în chirurgie oncologică, în condiții de siguranță sporită, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă.

