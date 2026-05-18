Kovesi respinge „acuzațiile politice" în scandalul procuroarei bulgare suspendate, Teodora Georgieva. Ce acuzații grave invocă șefa EPPO

Mihai Tănase
Laura Codruța Kovesi susține că ancheta disciplinară împotriva procuroarei bulgare Teodora Georgieva are la bază dovezi și încălcări grave, nu motive politice. Șefa EPPO invocă inclusiv o înregistrare controversată și probleme în activitatea procurorului european.

Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a respins ferm acuzațiile potrivit cărora procedurile disciplinare împotriva procuroarei europene bulgare suspendate, Teodora Georgieva, ar avea o motivație politică.

Laura Codruța Kovesi – Foto: Mediafax foto

Într-un interviu acordat emisiunii „120 Minutes” de la postul bulgar bTV, citat de Mediafax, șefa Parchetului European (EPPO) a declarat că există o diferență majoră între percepția publică și faptele care au dus la deschiderea anchetei disciplinare.

„Există o narațiune potrivit căreia un procuror european a încercat să își facă treaba cât mai bine într-un dosar și, din acest motiv, a devenit ținta intimidărilor, a unei campanii de discreditare și, în final, a unei proceduri disciplinare în cadrul Parchetului European”, a declarat Laura Codruța Kövesi.

Ea a precizat însă că situația reală este diferită și că investigația internă a pornit după apariția unei înregistrări video controversate.

Înregistrare cu Teodora Georgieva și un personaj controversat din justiția bulgară

Potrivit informațiilor prezentate de presa bulgară, înregistrarea ar surprinde-o pe Teodora Georgieva într-un birou al lui Pepi „Evroto” Petrov, un controversat intermediar de influență din justiția bulgară, aflat în prezent în fugă.

Discuțiile dintre cei doi ar sugera că numirea acesteia în funcția de procuror european ar fi fost influențată din culise. Laura Codruța Kövesi a afirmat că procuroarea bulgară a recunoscut că apare în filmare și că vocea îi aparține.

Șefa EPPO a amintit și faptul că Georgieva s-a clasat inițial pe locul al treilea în procedura națională de selecție, însă ulterior a fost numită în funcție după intervenția guvernului bulgar de la acel moment.

„Ulterior, au fost identificate indicii privind încălcări comise de Georgieva. A existat o decizie unanimă a 24 de procurori independenți din diferite țări, care au concluzionat că aceste încălcări sunt suficient de grave pentru a solicita Comisiei Europene și Parlamentului European declanșarea procedurii de revocare”, a declarat Laura Codruța Kövesi.

Kovesi reclamă probleme grave în anchetele EPPO din Bulgaria

Procurorul-șef european a afirmat că după suspendarea Teodorei Georgieva, activitatea echipei EPPO din Bulgaria a fost coordonată de alți doi procurori europeni, iar rezultatele au fost „foarte bune” comparativ cu perioada anterioară.

Totodată, Laura Codruța Kövesi a acuzat autoritățile bulgare că au pus obstacole în calea unor anchete importante ale Parchetului European.

Ea a oferit exemplul unei investigații privind contracte publice pentru autobuze electrice, în cadrul căreia poliția bulgară ar fi refuzat să efectueze toate perchezițiile cerute de procurorii europeni.

„Ar fi foarte nefavorabil pentru Parchetul European să nu aibă un procuror din Bulgaria și ca această perioadă de tranziție să continue. Această persoană trebuie să fie independentă și profesionistă”, a avertizat Laura Codruța Kövesi.

Șefa EPPO a atras atenția și asupra lipsei unor anchete ample privind fraudele de TVA și fraudele vamale în Bulgaria, în condițiile în care țara protejează una dintre frontierele externe ale Uniunii Europene. Ea a precizat că noul ministru al Justiției din Bulgaria trebuie să decidă dacă actuala procedură de selecție pentru funcția de procuror european va continua sau va fi reluată de la zero.

