Cristian Lisandru
Care a fost, de fapt, cea mai mare greșeală a lui Trump la întâlnirea cu Xi și ce le-a semnalat liderul SUA oficialilor chinezi. „Exact asta au și făcut"
A fost spectacol mare la întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping, dar cu puține efecte palpabile. Președintele american a încheiat discuțiile de la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping, apoi a urcat la bordul Air Force One după două zile de întâlniri și ceremonii. Trump a spus că el și Xi au rezolvat „o mulțime de probleme diferite”, însă nu par să fi ajuns la acorduri majore pe temele atent urmărite, de la comerț la tehnologie și războiul din Iran.

Experții Atlantic Council au urmărit întâlnirea dintre Trump și Xi și au încercat să descifreze nu numai ce s-a spus în timpul summitului, dar și ceea ce nu s-a spus.

  • Melanie Hart – directoare principală a Centrului Global pentru China al Atlantic Council și fostă consilieră principală pentru China la Departamentul de Stat al SUA.
  • Matthew Kroenig – Vicepreședinte și director senior al Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Consiliului Atlantic.
  • Kenton Thibaut – Cercetător rezident senior pe tema Chinei la Laboratorul de Cercetare Forensică Digitală al Consiliului Atlantic.
  • Josh Lipsky – Vicepreședinte și președinte al departamentului de economie internațională la Atlantic Council și fost consilier al Fondului Monetar Internațional.

„Nu arată bine”

Melanie Hart spune că „cea mai mare greșeală” a lui Trump a fost „abordarea sa generală în relația cu China”. „A prezentat Statele Unite ca ca și cum ar avea nevoie disperată de favorurile Beijingului”. 

„Nu arată bine”, a punctat Melanie Hart. Și a adăugat că Trump „le semnalează oficialilor chinezi că ar trebui să joace dur. Exact asta au și făcut”. 

Aducând atât de mulți oameni de afaceri americani, mai spune Melanie Hart, președintele SUA a făcut ca Washingtonul să pară „excesiv de dornic să semneze acorduri care nu erau încă gata pentru a fi semnate”.

Acest lucru, plus anunțurile lui Trump privind semnarea unor acorduri (și tăcerea Beijingului în legătură cu acestea), „a emanat o urmă de disperare de care Beijingul s-a folosit”,  explică Melanie Hart.

Însă Matthew Kroenig susține că lipsa oricăror progrese majore „este un lucru bun”. Singurele progrese imaginabile au fost fie imposibile (determinarea Chinei să își schimbe sistemul economic pentru a remedia dezechilibrul comercial), „fie nedorite” (schimbarea politicii Statelor Unite față de Taiwan).

Liderul chinez l-a avertizat pe omologul său american să „dea dovadă de o prudență sporită” în problema Taiwanului

Matt Kroenig susține că „a fost întotdeauna puțin probabil” ca Trump să „vândă” Taiwanul pentru o înțelegere importantă cu China.

Președintele „a oferit un sprijin puternic Taipeiului” în timpul ambelor mandate.

  • Trump „nu a slăbit limbajul declarativ al SUA privind statutul special al Taiwanului” și a rămas ferm în ceea ce privește politica SUA de „ambiguitate strategică”,  mai explică acesta.
  • Trump a declarat, vineri, că este singura persoană care știe dacă Washingtonul va veni în ajutorul Taiwanului în cazul unui atac.

În prima zi a întâlnirilor, Ministerul de Externe al Chinei a publicat un schimb de replici dintre Trump și Xi. Liderul chinez l-a avertizat pe omologul său american să „dea dovadă de o prudență sporită” în problema Taiwanului, altfel SUA și China „vor avea ciocniri și chiar conflicte”.

Melanie Hart explică faptul că, prin astfel de declarații, „Beijingul încearcă să convingă administrația Trump să amâne (sau să anuleze)” un pachet de vânzare de arme americane pentru Taiwan.

Pachetul, în valoare de paisprezece miliarde de dolari, așteaptă semnătura lui Donald Trump.

Trump a declarat că Beijingul a fost de acord să achiziționeze două sute de avioane Boeing

Donald Trump a spus că discuțiile despre tarife nu au fost abordate. Dar subiectul nu a rămas în plan secund, spune Josh Lipsky. Anchetele americane privind practicile comerciale neloiale ale Chinei vor duce, probabil, la tarife în această vară.

 „Probabil acesta este motivul pentru care China nu a simțit nevoia urgentă de a face noi anunțuri majore cu privire la îndeplinirea acordurilor de achiziție. Fie că este vorba de soia, carne de vită sau energie”.

Trump a declarat că Beijingul a fost de acord să achiziționeze două sute de avioane Boeing.

Dacă va fi confirmat de China, „aceasta este o comandă semnificativă și prima de acest fel din partea unei filiale oficiale a guvernului chinez în aproape un deceniu”, mai spune Josh . „Dar nu a fost la înălțimea așteptărilor – piața se aștepta la între trei sute și cinci sute de avioane”.

„Șoc chinezesc 2.0”

Surplusul comercial record al Chinei cu restul lumii creează un „șoc chinezesc 2.0” al vehiculelor electrice ieftine, panourilor solare și multe altele.

  • Josh Lipsky  spune că Trump și Xi „păreau mulțumiți să fixeze marginile relației economice”.
  • Josh Lipsky subliniază că Trump și Xi urmează să se întâlnească din nou în septembrie la Washington, în noiembrie la Shenzhen și în decembrie la Summitul G20 de la Miami.

„Această cronologie se aliniază cu sfârșitul armistițiului comercial negociat în Coreea de Sud în octombrie 2025. Ar putea însemna că discuțiile mai dificile vor avea loc, mai târziu, în cursul anului”, consideră Josh Lipsky.

