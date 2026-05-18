Compania maghiară MOL raportează vânzări record de carburanți în România în primul trimestru din 2026. Cu 3000 de tone peste maximele ultimilor ani

Grupul maghiar MOL este al treilea cel mai mare jucător de pe piața distribuției de carburanți din România, având o cotă estimată la 17%. Potrivit profit.ro, compania a avut vânzări record în primul trimestru din 2026. Datele analizate de profit.ro arată că MOL a comercializat în România 176.000 de tone de carburanți prin rețeaua locală (237 de stații de alimentare).

Comparativ cu ultimii trei ani, vorbim de o creștere cu 3000 de tone peste maximele atinse în primele trimestre din 2023 încoace.

Creștere pe segmentul benzinei

În perioada similară din 2023, 2024 și 2025, MOL raportase vânzări de aproximativ 173.000 de tone.

Noile date mai arată că s-au schimbat și preferințele românilor în ceea ce privește consumul. Dacă în primele trimestre din 2023 și 2024 compania MOL a vândut câte 39.000 de tone de benzină și 134.000 de tone de motorină, în primele trei luni ale lui 2026 s-a comercializat mai multă benzină (44.000 de tone) și mai puțină motorină (132.000 de tone).

Comparativ cu ultimul trimestru din 2025, se observă un recul: minus 6.000 de tone la benzină și minus 12.000 de tone la motorină. Dar specialiștii spun că aceste cifre sunt normal pentru începutul unui an; în mod tradițional, în primul trimestru se raportează întotdeauna un nivel mai scăzut al consumului. De altfel, și concurența stă la fel: OMV Petrom, liderul pieței locale, a raportat stagnarea volumelor vândute față de aceeași perioadă a anului trecut și o reducere comparativ cu trimestrul 4 din 2025.

Rețeaua MOL în Europa Centrală și de Est

Tot în 2025, MOL a înregistrat un nivel record al vânzărilor de benzină în România, de 196.000 de tone. Cu 5% mai mult decât maximul istoric. În schimb, la motorină, livrările au scăzut cu 4% (de la 598.000 de tone, la 574.000 de tone).

MOL este un grup de firme integrat activ în domeniile petrolului, gazelor naturale, petrochimiei și retailului de carburanți. Sediul companiei este la Budapesta, în Ungaria.

Firma este prezentă în peste 30 de țări și are aproximativ 25.000 de angajați la nivel global. MOL controlează trei rafinării și două unități petrochimice, în Ungaria, Slovacia și Croația. Rețeaua regională include aproape 2.350 de stații de alimentare în Europa Centrală și de Sud-Est.

