Bombardamente masive rusești în Odesa și Dnipro, după atacul asupra Moscovei. Blocuri civile, o școală și o grădiniță, avariate. Cel puțin 11 răniți

Rusia a lansat un nou atac nocturn asupra Ucrainei, lovind orașele Odesa și Dnipro cu drone și rachete. Cel puțin 11 persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, potrivit autorităților ucrainene. Atacul din această dimineață a venit ca răspuns la atacurile masive lansate de Ucraina asupra Moscovei din weekend.

Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni un nou val de atacuri asupra Ucrainei, folosind drone și rachete care au vizat orașele Odesa și Dnipro, au anunțat autoritățile ucrainene, potrivit Reuters.

În urma bombardamentelor, 11 persoane au fost rănite, printre victime aflându-se și doi copii, potrivit Reuters.

Atacul asupra Odesei a vizat mai multe zone rezidențiale ale principalului port ucrainean de la Marea Neagră. Dronele rusești au lovit clădiri de locuințe, dar și o școală și o grădiniță, au transmis oficialii locali.

Serhiy Lysak a anunțat pe Telegram că un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani au fost răniți în urma loviturilor.

Un alt atac puternic a avut loc în Dnipro, în sud-estul Ucrainei, unde Rusia a lansat rachete asupra orașului. Guvernatorul regional Oleksandr Hanzha a declarat că nouă persoane au fost rănite, inclusiv un copil în vârstă de 10 ani.

Rusia susține că a interceptat drone ucrainene

În paralel, autoritățile ruse au anunțat că sistemele de apărare aeriană au doborât mai multe drone ucrainene în regiunea Rostov.

Potrivit guvernatorului Yuri Slyusar, dronele au fost interceptate inclusiv în zona orașului-port Taganrog, situat la Marea Azov.

Noile bombardamente au loc la doar o zi după ce oficialii ruși au anunțat moartea a cel puțin patru persoane, dintre care trei în regiunea Moscovei, în urma celui mai amplu atac cu drone lansat de Ucraina asupra capitalei ruse în ultimul an.

