Miruță, despre varianta unui premier tehnocrat: ”Nu e o soluţie pe care putem să o introducem noi, doar cu 13% în Parlament”

Invitat duminică seară la TVR INFO, cu 12 ore înainte de consultările de la Cotroceni, cu Nicușor Dan, Radu Miruță a fost întrebat ce părere are USR despre varianta unui premier tehnocrat. Ministrul interimar al Apărării a punctat că soluția va trebui acceptată de toate partidele, în funcție de personă și mandat.

”Trebuie să ne uităm un pic şi la vinovăţii, că nu e o treabă, am uitat caietul acasă şi mâine vin din nou”

De altfel Miruță a transmis că problema generată de moțiunea depusă de AUR și PSD nu este una minoră, iar ”vinovații” ar trebui să vină și cu soluții, după ce au dat jos Guvernul Bolojan. Miruță a declarat că PSD nu se poate comporta ca în clasa a doua, pe premisa ”am uitat caietul acasă şi mâine vin din nou”.

„O soluţie este ceva ce este acceptat de toate părţile. Care-i persoana, ce mandat, cum se poziţionează partidele politice raportate la persoana respectivă, nu e o soluţie pe care o putem să o introducem noi, doar cu 13% în Parlament. Noi vă spunem care este punctul nostru de vedere, suntem consecvenţi pe ceea ce am spus, credem şi spunem cu argumente de ce credem asta, la urma urmei şi manifestarea asta a fiecărui partid politic înspre găsirea unei soluţii este şi apreciată de cetăţenii în consecinţă.

Ţara nu poate să rămână fără guvern. S-a întâmplat, ţara trebuie să aibă un guvern. Care va fi guvernul respectiv şi cum se va compune, trebuie să ne uităm un pic şi la vinovăţii, că nu e o treabă, am uitat caietul acasă şi mâine vin din nou, că nu suntem în clasa a doua cum ar vrea Partidul Social-Democrat. Suntem în guvernul României, unde oamenii aşteaptă nişte soluţii. Şi aşteptarea asta, a unei soluţii, nu se va rezolva doar pentru că PSD spune după şedinţa de guvern că n-a fost de acord cu ceva ce tocmai a votat în şedinţa de guvern. Era de-a dreptul absurd„, a afirmat ministrul interimar al Apărării.

Miruță dezvăluie cum e atmosfera din Guvern după plecarea PSD

Întrebat care este atmosfera din Guvern, după ce PSD a ales să facă un pas în spate, Miruță a declarat că ”se lucrează mai în liniște”.

„Nu se compară chiar situaţii identice, pentru că guvernul acum nu mai poate emite o ordonanţă de urgenţă, nu mai poate lua decizii care au legătură cu politici publice noi. Dar se lucrează mai în linişte. E o atmosferă de lucru, mai mult decât o atmosferă de răfuială”, a completat Radu Miruţă.

Guvernul Bolojan a picat, după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți.

Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor în Parlament, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități. După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, lucrurile nu se încheie odată cu votul din Parlament. Din contră, începe cea mai complicată etapă. Executivul a intrat în regim interimar, cu puteri limitate, ocupându-se doar de administrarea curentă până la instalarea unui nou guvern.

AUTORUL RECOMANDĂ