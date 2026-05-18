Claudiu Năsui (USR), atac la Delia Velculescu, propunerea de premier tehnocrat dezvăluită de Gândul: „CV cu potențial de cult al personalității"
Liderul de grup al deputaților USR dă de pământ cu Delia Velculescu, propunerea de premier tehnocrat dezvăluită de GÂNDUL. Claudiu Năsui scrie, într-o postare pe social media, că urmează „episodul 2 din serialul «Reducem deficitul prin creșterea taxelor»”.

Economistă la FMI, Delia Velculescu este propunerea de premier pe care președintele Nicușor Dan vrea să o facă partidelor parlamentare. Consultările de la Palatul Cotroceni au început luni dimineață.

Dacă merge pe acest drum, Nicușor Dan dă de înțeles că preferă în fruntea Executivului un tehnocrat.

„Se va «sacrifica» să ne salveze prin noi creșteri de taxe”

Pe pagina personală de Facebook, Claudiu Năsui scrie că românii trebuie să se aștepte la noi majorări de taxe. În opinia politicianului USR, „corporațiile mufate la banul public” sunt singurele care vor beneficia de această strategie.

„Sunteți pregătiți pentru episodul 2 din serialul «reducem deficitul prin creșterea taxelor»?

Văzând potențialul nou premier, șansele să avem fix aceeași propagandă ca în ultimele trei guverne sunt foarte mari. «Suntem obligați», «trebuie», «nu se poate altfel», «ne obligă UE», «noi nu vrem, dar asta e situația» etc.

CV-ul doamnei are potențial și de cult al personalității. Se va «sacrifica» să ne salveze prin noi creșteri de taxe.

Vă zic de pe acum ce am zis și în trecut, creșterea taxelor nu este soluția. Nu a fost nici în trecut și nu va fi nici în viitor. România are un stat prea mare și taxe prea mari cu care sufocă mediul privat și alimentează găștile și circuitele pe care le știți.

Singurii care beneficiază de pe urma acestui sistem sunt politicienii și corporațiile mufate la banul public. Pentru restul economiei este prăpăd. Să tot crești taxele nu face decât să sărăcească mai rău populația și să omoare economia reală. Adică fix ce vedem deja în practică”, a scris Claudiu Năsui.

