(P) Cum alegi croiala perfectă la haine de blană naturală damă în funcție de forma corpului

Ți-ai pus vreodată pe tine o blană superbă și ai simțit că „nu știi de ce, dar ceva nu arată cum trebuie”? Nu e neapărat vina ta, nici a blănii. De multe ori, problema e croiala, mai ales la haine de blană naturală damă, unde volumul, lungimea și proporțiile pot să flateze sau să „înghită” silueta.
Mi s-a întâmplat și mie să văd femei cu piese foarte scumpe, dar deloc avantajante, pur și simplu pentru că nu erau potrivite pentru forma corpului lor. Și, hai să fim serioși, când investești serios într-o blană, vrei să-ți facă un serviciu, nu să te facă să pari cu două măsuri mai mare. De aceea merită să înțelegi pe îndelete ce ți se potrivește ție, nu ce arată bine „în general”.
În definitiv, croiala este cea care decide dacă o blană îți pune talia în evidență sau o ascunde complet, dacă te „ridică” vizual sau te tasează. Nu există model perfect pentru toate, dar există modele potrivite pentru fiecare tip de corp.
Am remarcat că multe femei se concentrează doar pe culoare și tipul de blană, ignorând complet liniile de bază: unde cade tivul, cum arată umerii, unde se oprește volumul. Crede-mă, dacă pui croiala pe primul loc, toate celelalte devin mai ușor de ales.
Nu trebuie să fii stilist ca să îți dai seama ce formă are corpul tău, dar trebuie să fii sinceră cu tine. Nu e test la matematică, e doar „unde am mai mult volum și unde mai puțin?”.
Cele mai frecvente tipuri de siluetă sunt:
Mi s-a întâmplat să aud femei spunând „nu știu ce formă am, sunt doar… eu”. Din toate punctele de vedere, e mai ușor să alegi o blană dacă știi în ce categorie te încadrezi, chiar aproximativ.
Aici intră partea practică: ce cauți efectiv când te uiți la un model de blană pe umeraș. Nu te lăsa păcălită doar de cât de moale e la atingere, uită-te și la linii.
Dacă vrei ceva versatil, care să meargă la birou, în oraș și la ieșiri mai elegante, o blană damă cu croială ușor cambrată și lungime până la mijlocul coapsei este, de multe ori, un pariu sigur. Se așază bine pe multe tipuri de siluetă și nu te „îngroașă” inutil.
Dacă ai șoldurile mai late decât umerii:
Te avantajează blănurile care mută ușor accentul spre partea de sus: guler interesant, textură discret mai bogată în zona umerilor.
Dacă ai mai mult volum în partea de sus sau în zona abdomenului:
Mi s-a întâmplat să văd femei tip „măr” arătând superb în blănuri cu linii curate, fără prea multe detalii, cu decolteu în V și umeri lejer conturați.
Dacă ai talia bine definită:
Pentru tine, ideea e să nu „ascunzi” talia sub un bloc de blană, ci să o lași să se vadă, chiar subtil.
Dacă ești mai mult „linie dreaptă”:
Hai să fim serioși: nu trebuie să „faci talie” cu orice preț, dar poți alege linii care nu te transformă într-un dreptunghi de blană.
Lungimea face o diferență uriașă, mai ales dacă ești minionă sau foarte înaltă. O blană până la gleznă pe o persoană de 1,60 m poate părea covor, nu haină.
Dacă vrei ceva mai spectaculos și îți place ideea de volum, poți lua în calcul haine de blană naturală de vulpe, mai ales dacă ești mai înaltă sau ai o prezență puternică. Firul lor mai bogat arată minunat când proporțiile sunt corect alese.
Pentru înălțimi mai mici, cel mai sigur teren este:
Pentru femeile înalte, poți merge și pe modele lungi, cu condiția să nu fie totul exagerat: volum + guler imens + manșete supradimensionate. Din toate punctele de vedere, un singur element „dramatic” este suficient.
Croiala perfectă nu înseamnă să arăți ca altcineva, ci să arăți ca tine în cea mai bună versiune de iarnă. Hainele de blană ar trebui să te facă să te simți sigură pe tine, nu să te ascunzi în ele. E momentul potrivit să te întrebi: vrei o blană „la modă” sau o blană care chiar îți respectă forma corpului și te avantajează din toate punctele de vedere?