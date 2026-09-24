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(P) Cum alegi zona potrivită pentru un apartament de închiriat în București: scurt ghid care te ajută să alegi mai bine

(P) Cum alegi zona potrivită pentru un apartament de închiriat în București: scurt ghid care te ajută să alegi mai bine
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Alegerea unui apartament de închiriat începe, de fapt, cu o întrebare simplă: cum vrei să arate o zi obișnuită din viața ta? Poate vrei să ajungi rapid la serviciu, să ai un parc aproape pentru plimbările de seară sau să găsești supermarketul și farmacia la câteva minute de casă. Toate aceste detalii țin mai puțin de apartamentul în sine și mai mult de zona în care se află.

De aceea, înainte să te lași convins de un interior modern sau de o chirie atractivă, merită să descoperi dacă împrejurimile se potrivesc cu rutina, bugetul și nevoile tale.

Gândește-te la timpul petrecut pe drum

Primul lucru pe care merită să îl verifici este distanța dintre viitoarea locuință și locurile în care ajungi cel mai des. Dacă mergi zilnic la serviciu, la facultate sau trebuie să duci copiii la școală, o zonă bine conectată te ajută să economisești zeci de minute în fiecare zi. Verifică timpul necesar pentru deplasare la orele de vârf, nu doar într-un moment în care traficul este redus.

Dacă folosești transportul public, caută un apartament aflat la o distanță rezonabilă de stații de autobuz, tramvai, troleibuz sau metrou. O variantă potrivită sunt apartamentele de închiriat din Herăstrău, situate într-o zonă bine conectată a orașului, în partea de nord a Bucureștiului. Dacă te deplasezi cu mașina, verifică traficul obișnuit, variantele de parcare și accesul către principalele artere.

Verifică ce servicii ai în apropiere

Imaginează-ți o zi obișnuită și gândește-te la lucrurile de care ai nevoie. Ai un supermarket la câteva minute? Găsești o farmacie, o cafenea, un cabinet medical sau o sală de sport în apropiere? Dacă ai copii, contează și accesul la grădinițe, școli și parcuri.

Nu trebuie ca toate aceste locuri să fie chiar lângă bloc, însă o zonă în care serviciile esențiale sunt ușor accesibile îți poate face viața mult mai simplă. În plus, atunci când alegi o locuință, verifică și dacă magazinele sau restaurantele din apropiere au programul de care ai nevoie.

Vizitează zona la ore diferite

O greșeală frecventă este să vezi apartamentul o singură dată și să iei decizia imediat. Cartierul poate arăta complet diferit dimineața, seara sau în weekend. Dacă ai posibilitatea, vizitează zona de cel puțin două ori, la ore diferite.

Fii atent la nivelul de zgomot, aglomerația de pe străzi, iluminatul și atmosfera generală. Observă și ce se întâmplă în jurul blocului: dacă există trafic intens, localuri zgomotoase sau alte surse de gălăgie. Nu te limita la ceea ce vezi din apartament; fă o plimbare de câteva minute prin împrejurimi.

Ține cont de stilul tău de viață

Cea mai bună zonă nu este neapărat cea mai populară, ci cea care se potrivește rutinei tale. Dacă îți place liniștea, caută o zonă rezidențială și verifică atent nivelul de zgomot. Dacă preferi să ai restaurante, magazine, parcuri și alte facilități la câțiva pași, un cartier bine conectat poate fi o alegere mai potrivită.

De exemplu, dacă îți dorești să locuiești într-o zonă cunoscută din nordul Bucureștiului, poți analiza oferta de apartamente de închiriat în Floreasca și să compari locuințele în funcție de poziție, accesibilitate și facilitățile din apropiere.

Compară prețul cu ceea ce primești

O chirie mai mică poate părea tentantă, dar trebuie să privești costul locuirii în ansamblu. Dacă alegi o zonă de unde ai nevoie de mașină pentru aproape orice deplasare, cheltuielile cu combustibilul și parcarea pot reduce diferența de preț față de un apartament situat într-o zonă mai bine conectată.

Pentru a închiria un apartament în Floreasca, o opțiune relevantă este reprezentată de portofoliul Skia Real Estate, agenția imobiliară specializată în tranzacții premium și partener oficial al One United Properties. SKIA oferă acces la proprietăți atent selectate și la ansambluri rezidențiale din unele dintre cele mai apreciate zone ale Capitalei.

În concluzie, înainte să iei decizia finală, notează câteva criterii importante și compară zonele pe baza lor. Privește apartamentul de închiriat nu doar ca pe un spațiu în care vei locui, ci ca pe o parte din viața de zi cu zi. În acest fel vei alege zona care îți oferă cele mai multe avantaje, indiferent de perioada în care vei locui în acel loc.

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