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Miruță spune că Guvernul Mureșan are ”șanse medii” să primească votul de încredere al Parlamentului, însă anunță că salariile românilor trebuie să crească

Elena Popescu
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a fost invitat joi dimineață la postul de radio RFI, unde a vorbit despre criza politică din România.  

Întrebat ce șanase are guvernul Mureșan să obțină votul de încredere al Parlamentului, Radu Miruță a răspuns:

”Șanse medii, în derulare. Eu cred că trebuie să arătăm maturitate. Lumea s-a săturat. Este multă gălăgie politică de patru luni de zile, cu acest guvern interimar. Oamenii așteaptă ca această problemă, întreținută pe bună dreptate, să ia sfârșit”, a spus Miruță.

De asemenea, Radu Miruță a vorbit și despre poziția PSD față de continuarea unora dintre măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. El a invocat declarațiile făcute anterior de Adrian Veștea și poziția lui Sorin Grindeanu, susținând că există o contradicție între argumentele folosite atunci și cele prezentate în prezent.

”Am văzut o contrazicere a argumentelor. Domnul Adrian Veștea declarase că va continua măsurile Guvernului Bolojan. Sorin Grindeanu spunea că îl votează pe Adrian Veștea, ceea ce s-a și întâmplat. Acum aud că PSD spune că este deranjat că se continuă o parte din măsurile Guvernului Bolojan. Păi este exact același lucru pentru care îl votase pe Veștea”, a precizat ministrul interimar.

”Despre creșteri de taxe nu se pune problema”

Totodată, Radu Miruță a vorbit și despre politica fiscală pe care ar urma să o susțină viitorul Executiv. Potrivit acestuia, nu se discută despre noi majorări de taxe.

”Despre creșteri de taxe nu se pune problema. Este absolut legitim și argumentat să discutăm ușor și despre creșteri de salarii. Este o inflație care se întâmplă în România, banii pe care îi câștigă românii încep să aibă o valoare mai mică și atunci nu putem ține blocate la infinit aceste lucruri. Trebuie să dăm drumul la creșterea salariilor, pe măsură ce Guvernul face niște pași”, a mai spus Radu Miruță.

Radu Miruță a susținut și măsurile fiscale adoptate de Executivul condus de Ilie Bolojan, afirmând că efectele acestora sunt deja vizibile în finanțele statului.

”Măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan se văd în contabilitatea statului român. Aceste verificări de rating de țară arată că măsurile luate au fost corecte. Nu merge să îți treacă durerea fără să iei un tratament”, a mai precizat Miruță.

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