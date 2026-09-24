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Mugur Mihăescu, caracterizarea personajelor din prima linie a politicii românești. „Bolojan e flexibil ca un stâlp de telegraf”. Ce spune despre Grindeanu, Mureșan sau Fritz

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, deputatul AUR Mugur Mihăescu a lansat o serie de critici aspre la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan și a premierului demis Ilie Bolojan. Deputatul AUR a contestat atât apartenența națională și obiectivele politice ale lui Siegfried Mureșan, cât și abilitățile administrative ale lui Ilie Bolojan. Acesta a susținut că actuala clasă de conducere promovează un curent politic dăunător României. Emisiunea completă poate fi urmărită aici

Premierul demis Ilie Bolojan este contestat pentru rigiditatea stilului de conducere

Referindu-se la Ilie Bolojan, deputatul AUR Mugur Mihăescu a spus că nu îl cunoaște personal și că nu poate face aprecieri despre el ca om. În schimb, din perspectiva leadershipului, Mihăescu l-a descris ironic drept „flexibil ca stâlpul de telegraf”.

„Ce descriere să fac? Nu-l cunosc personal. Ca leadership, dacă mă întrebi, strict pe lider, nu pe om, că n-am cum să discut despre om. Leadership, că pot să… Este flexibil ca stâlpul de telegraf”, a menționat deputatul AUR Mugur Mihăescu. 

Siegfried Mureșan este acuzat că nu apără interesele naționale

Deputatul AUR susține că, din perspectiva funcției ocupate, Siegfried Mureșan nu ar reprezenta interesele României și face o distincție între simpla calitate de cetățean român și atașamentul față de țară. Mugur Mihăescu afirmă că atât acesta, cât și zona politică din care face parte, nu apără interesele României.

„În primul rând, nu pot să-i pronunț numele, că n-am făcut germană în liceu. Strict pe fișa postului, nu e român. Nu apără interesele României. Nu cetățean român. Una e să fii cetățean român. Calitatea de cetățean român ar trebui să însemne să-ți mai curgă tricolorul prin vene, prin sânge. El și cu toată zona asta nu apără interesele României”, a criticat deputatul AUR Mugur Mihăescu.

Dominic Fritz și actuala orientare a partidelor sunt catalogate ca parte a aceluiași curent

Nici Dominic Fritz nu a scăpat de criticile lui Mugur Mihăescu. Deputatul AUR susține că liderul USR face parte din același curent politic pe care îl criticase anterior și afirmă că reprezentanții acestuia nu ar avea legătură cu interesele României și cu binele românilor. Criticile parlamentarului au vizat, de asemenea, conducerea USR și evoluția partidelor tradiționale, pe care le consideră desprinse de interesele populației.

„Același lucru ca și în cazul figurii alăturate. Sunt reprezentanții aceluiași curent, care nu are nimic de-a face cu România și cu binele României”, a spus deputatul AUR.

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Mugur Mihăescu despre Sorin Grindeanu: „Ce am fost și ce am ajuns”

Mugur Mihăescu a criticat și evoluția PSD și a social-democrației din România. Deputatul AUR a spus că privește cu regret direcția în care a ajuns formațiunea, rezumând această idee prin expresia „ce-am fost și ce-am ajuns”.

„Mare păcat. Ce-am fost și ce-am ajuns. Despre PSD vorbesc așa. Despre social-democrație, de fapt”, a spus deputatul AUR Mugur Mihăescu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Siegfried Mureșan gestionează la nivel european bugete de sute de miliarde de euro

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan, după ce cabinetul anterior a pierdut susținerea parlamentară.

În Parlamentul European, Siegfried Mureșan ocupă funcțiile de vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE, având rolul de negociator-șef pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, pachet estimat la peste 1.300 de miliarde de euro.

Din această poziție instituțională, europarlamentarul a susținut negocieri pentru creșterea fondurilor alocate României de la 60 la 66 de miliarde de euro. În plus, acesta a activat drept co-raportor pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență, prin care României i-au fost atribuite aproape 29 de miliarde de euro. 

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