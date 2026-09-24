Prima pagină » Actualitate » Siegfried Mureşan vrea să reorganizeze Poliţia. Ce structură propune premierul desemnat și ce se întâmplă cu pensiile speciale

Siegfried Mureşan vrea să reorganizeze Poliţia. Ce structură propune premierul desemnat și ce se întâmplă cu pensiile speciale

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat joi că una dintre măsurile din programul său de guvernare este înființarea unei singure Poliții Naționale, respectiv un singur tip de polițist pe tot teritoriul României, și un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent dacă are nevoie să-și reînnoiască buletinul, să înmatriculeze un autoturism sau să își facă pașaport. De asemenea, premierul desemnat a precizat că obiectivul său îl reprezintă şi finalizarea reformei pensiilor speciale.

Vezi galeria foto
6 poze

Planul Guvernului Mureșan pentru Interne: O singură Poliție Națională

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Vom înfiinţa o singură Poliţie Naţională, un singur tip de poliţist pe tot teritoriul României. Şi acum, când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghişeu la altul. Vom înfiinţa un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui paşaport, pentru toate lucrurile să mergi la acelaşi ghişeu şi să ai o singură instituţie a statului care interacţionează cu oamenii”, a spus Siegfried Mureşan, joi, la Radio România Actualităţi.

Premierul desemnat Siegfried Muresan se pregateste sa sustina declaratii de presa la Palatul Parlamentului din Bucuresti, miercuri, 23 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Pensia plătită de la buget să nu depășească ultimul venit net

El a fost întrebat dacă acest lucru nu ar duce la o mărire a numărului celor care vor să iasă la pensie din Ministerul de Interne.

„Obiectivul nostru este de altfel să şi finalizăm reforma pensiilor speciale. Pensia plătită de la buget să nu depăşească ultimul venit net din activitate şi evident şi fără cumul între pensie şi salariu la stat. Mulţi oameni, poliţişti sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experienţă şi când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează, ei sunt o pierdere pentru România, statul român investeşte în ei, ca atare e clar că vom crea cadrul pentru ca aceşti oameni să lucreze mai mult şi în condiţii care să fie avantajoase şi pentru ei, dar să poată servi cetăţeanul şi să fie la dispoziţia statului mai mult timp dacă au ales această carieră”, a precizat premierul desemnat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Miruță spune că Guvernul Mureșan are ”șanse medii” să primească votul de încredere al Parlamentului, însă anunță că salariile românilor trebuie să crească
10:19
Miruță spune că Guvernul Mureșan are ”șanse medii” să primească votul de încredere al Parlamentului, însă anunță că salariile românilor trebuie să crească
SCANDAL Siegfried Mureșan, reacție dură la atacul lui Sorin Grindeanu, înainte să ceară voturile PSD: „Când a fost premierul lui Dragnea, el nu și-a dat demisia”. „Lui Tomac nu i-a cerut să plece din Parlamentul European. Nici lui Veștea, de la Brașov. Își făcea poze cu ei”
10:18
Siegfried Mureșan, reacție dură la atacul lui Sorin Grindeanu, înainte să ceară voturile PSD: „Când a fost premierul lui Dragnea, el nu și-a dat demisia”. „Lui Tomac nu i-a cerut să plece din Parlamentul European. Nici lui Veștea, de la Brașov. Își făcea poze cu ei”
ALERTĂ Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis temporar din cauza dronelor
09:15
Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis temporar din cauza dronelor
UTILE 1.000 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la casă și fac acest lucru în curtea lor. Mulți cred că această practică este legală, dar Legea 24/2007 o pedepsește aspru
09:05
1.000 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la casă și fac acest lucru în curtea lor. Mulți cred că această practică este legală, dar Legea 24/2007 o pedepsește aspru
FLASH NEWS Sondaj Gândul. 20.000 de cititori au răspuns la întrebarea: Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? Care este pronosticul
09:00
Sondaj Gândul. 20.000 de cititori au răspuns la întrebarea: Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? Care este pronosticul
FLASH NEWS Decretul prin care Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de premier, atacat în instanță. Administrația Prezidențială este chemată în judecată
08:54
Decretul prin care Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de premier, atacat în instanță. Administrația Prezidențială este chemată în judecată
Mediafax
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. 'Până la 12 şi ceva a...
Prosport.ro
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Adevarul
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi
Mediafax
MEDIAFAX 35. 1991 – Se naște MEDIAFAX. România adoptă prima Constituție post-decembristă
Click
Se mai poate trăi decent cu 5.000 de lei în România? Dilema care a stârnit un val uriaș de reacții: „O mare bătaie de joc”
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ. 1,1 milioane de familii VOR PRIMI PE CARD... 1.000 de euro, fără nicio cerere
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
FLASH NEWS Coreea de Nord sfidează apelurile Coreei de Sud și ale SUA la dezarmare: „Ne vom păstra armele nucleare pentru totdeauna”
09:45
Coreea de Nord sfidează apelurile Coreei de Sud și ale SUA la dezarmare: „Ne vom păstra armele nucleare pentru totdeauna”
NEWS ALERT Lovitură pentru Trump în scandalul cu presa. Casa Albă, obligată să redea accesul jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico, după decizia unui judecător federal
09:11
Lovitură pentru Trump în scandalul cu presa. Casa Albă, obligată să redea accesul jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico, după decizia unui judecător federal
VIDEO Ion Cristoiu: Un moment de cotitură în Istoria Omenirii – Donald Trump anunță că America va continua dezvoltarea Inteligenței artificiale
09:04
Ion Cristoiu: Un moment de cotitură în Istoria Omenirii – Donald Trump anunță că America va continua dezvoltarea Inteligenței artificiale
NEWS ALERT Alertă cu dronă pe aeroportul din Berlin: zborurile, suspendate complet. Numărul sabotajelor din Germania a explodat în 2026
08:37
Alertă cu dronă pe aeroportul din Berlin: zborurile, suspendate complet. Numărul sabotajelor din Germania a explodat în 2026
UTILE Ce salarii au cameramanii de la Asia Express 2026. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru 44 de zile de filmări
08:31
Ce salarii au cameramanii de la Asia Express 2026. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru 44 de zile de filmări
INEDIT Pietrele misterioase „Devil’s Arrows” au apărut în Anglia în urmă cu 4.000 de ani. Oamenii de știință tocmai au aflat de unde provin
08:30
Pietrele misterioase „Devil’s Arrows” au apărut în Anglia în urmă cu 4.000 de ani. Oamenii de știință tocmai au aflat de unde provin

Cele mai noi

Trimite acest link pe