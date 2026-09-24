Siegfried Mureşan vrea să reorganizeze Poliţia. Ce structură propune premierul desemnat și ce se întâmplă cu pensiile speciale

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat joi că una dintre măsurile din programul său de guvernare este înființarea unei singure Poliții Naționale, respectiv un singur tip de polițist pe tot teritoriul României, și un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent dacă are nevoie să-și reînnoiască buletinul, să înmatriculeze un autoturism sau să își facă pașaport. De asemenea, premierul desemnat a precizat că obiectivul său îl reprezintă şi finalizarea reformei pensiilor speciale.

Planul Guvernului Mureșan pentru Interne: O singură Poliție Națională

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„Vom înfiinţa o singură Poliţie Naţională, un singur tip de poliţist pe tot teritoriul României. Şi acum, când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghişeu la altul. Vom înfiinţa un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui paşaport, pentru toate lucrurile să mergi la acelaşi ghişeu şi să ai o singură instituţie a statului care interacţionează cu oamenii”, a spus Siegfried Mureşan, joi, la Radio România Actualităţi.

Pensia plătită de la buget să nu depășească ultimul venit net

El a fost întrebat dacă acest lucru nu ar duce la o mărire a numărului celor care vor să iasă la pensie din Ministerul de Interne.

„Obiectivul nostru este de altfel să şi finalizăm reforma pensiilor speciale. Pensia plătită de la buget să nu depăşească ultimul venit net din activitate şi evident şi fără cumul între pensie şi salariu la stat. Mulţi oameni, poliţişti sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experienţă şi când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează, ei sunt o pierdere pentru România, statul român investeşte în ei, ca atare e clar că vom crea cadrul pentru ca aceşti oameni să lucreze mai mult şi în condiţii care să fie avantajoase şi pentru ei, dar să poată servi cetăţeanul şi să fie la dispoziţia statului mai mult timp dacă au ales această carieră”, a precizat premierul desemnat.