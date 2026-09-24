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Siegfried Mureșan, reacție dură la atacul lui Sorin Grindeanu, înainte să ceară voturile PSD: „Când a fost premierul lui Dragnea, el nu și-a dat demisia”. „Lui Tomac nu i-a cerut să plece din Parlamentul European. Nici lui Veștea, de la Brașov. Își făcea poze cu ei”

Flavius Niculescu
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Siegfried Mureșan, europarlamentarul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de prim-ministru al României, a reacționat la atacul lansat miercuri, 23 septembrie, de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care îi solicita liberalului demisia din Parlamentul European, ca dovadă pentru interesul față de nominalizarea sa ca viitor șef al Guvernului. Mureșan nu s-a lăsat intimidat și, în dimineața următoare, a declarat, pentru Radio România Actualități, că același Sorin Grindeanu nu i-a cerut demisia lui Eugen Tomac din funcția de europarlamentar atunci când acesta a fost desemnat de Nicușor Dan ca premier la începutul lunii iunie și nici lui Adrian Veștea din poziția de președinte al Consiliului Județean Brașov. Mai mult, liberalul l-a acuzat pe Grindeanu că „își făcea fotografii cu aceștia”, spre deosebire de comportamentul pe care îl afișează acum.

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„Nu voi încerca să merg pe la spatele domnului Grindeanu să culeg voturi individuale în PSD”

Întrebat dacă va putea să obțină voturi din partea deputaților și senatorilor social-democrați, în ciuda poziției ferme exprimate de liderul lor, Siegfried Mureșan a explicat că fiecare parlamentar este liber să voteze pe baza propriilor considerente, însă că nu va apela la o strategie prin care să „obțină voturi de la PSD pe la spatele lui Sorin Grindeanu”.

„În ceea ce privește PSD-ul, vreau să fiu foarte clar. Nouă nu ne-a plăcut când alte partide au încercat să divizeze Partidul Național Liberal în ultimele luni. Eu nu vor face acest lucru cu PSD-ul. Voi avea un comportament corect față de Partidul Social Democrat, adică voi dialoga cu președintele ales al partidului, domnul Sorin Grindeanu. Nu voi încerca să merg pe la spatele domnului Grindeanu să culeg voturi individuale în PSD”, a explicat Siegfried Mureșan.

Sursa foto: Mediafax

Mureșan îl atacă dur pe Grindeanu, după ce acesta l-a poreclit „Bolojan Second Hand”

În conferința de presă pe care a organizat-o miercuri, 23 septembrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut lui Siegfried Mureșan să își dea demisia din Parlamentul European, dacă este cu adevărat interesat de funcția de prim-ministru. Mai mult, Grindeanu i-a atribuit porecla de „Bolojan Second Hand” și a confirmat că îl așteaptă a sediul social-democraților pentru a discuta despre programul său de guvernare.

În replică, europarlamentarul PNL a explicat că, atunci când Sorin Grindeanu a fost propus pentru funcția de prim-ministru, acesta a anunțat că își va da demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș abia după ce depune jurământul de șef al Executivului. De asemenea, Mureșan l-a acuzat pe Grindeanu că nu le-a cerut demisia lui Eugen Tomac și Adrian Veștea, primele două propuneri de premier făcute de președintele Nicușor Dan după demiterea Guvernului Bolojan.

Sursa foto: Mediafax

„Fantezia domnului Grindeanu stârnește zâmbete” / „Este ideea unui europarlamentar PSD codaș” / „Nu le voi face plăcerea”

„Solicitarea, ideea, fantezia domnului Grindeanu ca eu să îmi dau demisia din Parlamentul European stârnește zâmbete, știu, pe fețele multor oameni. Cu toții ne aducem aminte când domnul Grindeanu a devenit premierul lui Liviu Dragnea și a fost întrebat dacă se retrage din poziția de președinte al Consiliului Județean Timiș, a spus că își va depune demisia după ce va depune jurământul ca prim-ministru al Guvernului României la București.

În plus, când am avut, acum, primul candidat pentru poziția de prim-ministru, domnul Eugen Tomac, europarlamentar, domnul Sorin Grindeanu își făcea fotografii cu domnul Tomac, nu îi solicita demisia din Parlamentul European. La fel, când am avut cel de-al doilea candidat (n.r. – Adrian Veștea), președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Grindeanu își făcea fotografii cu domnia sa și nu i-a solicitat demisia de la Consiliul Județean Brașov.

Cred că această idee nici măcar nu este ideea domnului Grindeanu, care nu are Parlamentul European pe radarul său. Cred că este ideea vreunui europarlamentar PSD codaș din Parlamentul European, care speră să fie în clasamentul activității Parlamentului European cu un loc mai în față, dacă eu m-aș retrage, dar eu nu le voi face această plăcere”, a declarat Siegfried Mureșan.

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