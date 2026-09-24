Frontiera cu Ucraina, blocată după incidentul cu drona. Punctul Racovăț-Diakivți a fost închis

După ce o dronă a pătruns joi dimineață în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în județul Suceava, punctul de trecere a frontierei Racovăț-Diakivți a fost închis.

Începând cu ora 08:00, traficul prin punctul de frontieră a fost suspendat, astfel că autoturismele nu mai pot trece nici din România către Ucraina și nici din sens opus. Potrivit informațiilor transmise de autorități, 15 autoturisme așteptau reluarea circulației prin punctul de frontieră, arată Mediafax.

De ce a fost închis punctul de frontieră Racovăț

Poliția de Frontieră a precizat că decizia de suspendare a traficului a fost luată de autoritățile ucrainene din considerente de securitate, în condițiile în care au fost semnalate amenințări cu drone în spațiul aerian al țării vecine.

„Măsura a fost adoptată de partea ucraineană din motive de siguranță, ca urmare a semnalării unor amenințări cu drone în spațiul aerian al Ucrainei”, a transmis Poliția de Frontieră.

Incidentul intervine după ce, joi dimineață, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și ulterior s-a prăbușit în județul Suceava, în apropierea localității Solca. Drona a rămas aproximativ patru minute în spațiul aerian al României. Aaparatul de zbor a fost detectat inițial pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. În urma identificării amenințării, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Autoritățile au transmis mesaje RO-Alert pentru populația din zonele vizate din județele Botoșani și Suceava.