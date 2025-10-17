(P) Cum contribuie jocurile de noroc la bugetul de stat?

Fără îndoială, industria jocurilor de noroc are un rol semnificativ în schema veniturilor fiscale ale României, generând anual sume importante din taxe, impozite și obligaţii de licenţiere. De altfel, în primăvara acestui an, a fost o dezbatere publică foarte pronunțată pe acest subiect, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare pe care Guvernul intenționa să le ia. În act context, începând cu data de 1 august 2025, a intrat în vigoare, cu efect imediat, noul sistem de taxare care a modificat semnificativ cuantumul și modul în care se colectează aceste venituri.
Structura contribuțiilor din jocurile de noroc la bugetul de stat:
Concret, în contextul pachetului fiscal adoptat prin Legea 141/2025, aplicabil de la 1 august, statul a introdus modificări care vizează în mod direct creșterea contribuțiilor din domeniul jocurilor de noroc.
Principalele schimbări:
În ceea ce privește impactul financiar, specialiștii din domeniu afirmă că, în urma acestor majorări, statul ar putea să colecteze în plus circa 1,3-1,5 miliarde lei din taxele pe jocurile de noroc, față de sumele colectate anterior. De altfel, având în vedere că veniturile specifice din domeniul jocurilor de noroc se ridicau anul trecut la circa 5 miliarde lei, din nota de fundamentare a proiectului de lege reiese faptul că măsurile fiscale luate în august sunt estimate să aducă venituri suplimentare de circa 20%.
Deși toată lumea vede efectele pozitive ale acestei creșteri de taxe și impozite, necesară din perspectiva consolidării finanțelor publice și reducerii deficitului, demersul vine și cu unele riscuri:
Măsurile fiscale adoptate în luna august 2025 au menirea clară de a crește contribuțiile aferente câștigurilor și taxelor operatorilor, într-o perioadă dificilă, în care bugetul are nevoie de resurse suplimentare de reducere a deficitului. Estimările sugerează că statul ar putea colecta în plus peste un miliard de lei din aceste modificări, însă succesul va depinde foarte mult de eficiența activității ANAF, inclusiv pe partea de prevenire a riscurilor asociate evaziunii și pieței gri/negre.
