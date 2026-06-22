(P) Cum pot bateriile să optimizeze consumul unui sistem fotovoltaic pentru a reduce factura la energie

Bateriile fotovoltaice se conectează la instalația fotovoltaică și acumulează energia produsă în surplus pe parcursul zilei pentru a fi folosită seara, când consumul gospodăriei crește. Soluția acoperă decalajul dintre vârful de producție solară (între orele 12 și 15) și vârful de consum casnic, perioadă în care majoritatea locuințelor nu sunt active.

Rata de autoconsum care la o instalație fără baterii fotovoltaice se situează în general în jurul a 30% poate urca la 60-70% odată cu integrarea acestora. Rezultatul apare direct pe factură: cantitatea de energie preluată din rețea scade semnificativ.

Peste 300.000 de gospodării din România produc deja energie în regim propriu

Dintre aceștia, majoritatea cu ajutorul unor sisteme fotovoltaice. Panourile fotovoltaice au devenit mai accesibile, iar valul de instalări din ultimii ani a permis unui număr tot mai mare de consumatori casnici și proprietari de mici afaceri să își crească independența energetică și să devină prosumatori.

Un sistem fotovoltaic produce energie în timpul zilei, cu vârf între orele 12 și 15. Adesea, în acel interval o mare parte din locuințe sunt libere, iar consumul este minim din considerente precum serviciu, școală, activități exterioare sau neutilizarea unor aparate pentru consum în acel interval. Energia produsă și neconsumată în timp real este injectată în rețea, deși în acel interval cererea și consumul sunt scăzute. Seara, în schimb, consumul crește, iar cel mai important aspect rămâne acel decalaj dintre momentul producerii energiei și momentul consumului.

Furnizorul integrat PPC Energie a extins recent portofoliul său de soluții dedicate clienților prosumatori cu baterii fotovoltaice și pachetele PPC Solar Upgrade. Atât bateriile fotovoltaice individuale cât și soluțiile PPC Solar Upgrade pentru instalațiile fotovoltaice non-hibride pot fi achiziționate în tranșe egale pe factura de energie, cu suport inclus pentru instalare, punerea în funcțiune și depunerea documentației necesare.

Cum contribuie bateriile fotovoltaice la optimizarea consumului

Bateriile fotovoltaice rezolvă acel decalaj. Bateria se conectează la sistemul fotovoltaic și acumulează energia produsă în perioadele cu surplus, de regulă în cursul zilei. Seara, alimentarea se face din energia stocată, iar cantitatea de energie preluată din rețea scade. Cu baterii fotovoltaice, rata de autoconsum poate crește de la aproximativ 30% până la 60-70%.

PPC Energie oferă baterii fotovoltaice compatibile cu invertoarele Huawei și Deye, în trei capacități: 5 kWh, 10 kWh și 15 kWh. Bateriile compatibile cu invertoarele Deye sunt disponibile de la 299 lei/lună, iar cele compatibile cu invertoarele Huawei de la 559 lei/lună și pot fi plătite în cel mult 36 de tranșe egale, fără comision, cu plata direct pe factura de energie. Instalarea și punerea în funcțiune sunt incluse în preț. În plus, PPC oferă și suport pentru depunerea documentației de racordare.

Întreaga gamă a companiei pentru baterii fotovoltaice poate fi consultată la adresa: www.ppcenergy.ro/prosumatori/sisteme-stocare-energie-electrica/

PPC Solar Upgrade este noua soluție care integrează bateriile în instalațiile fără invertor hibrid

O parte din sistemele fotovoltaice instalate în ultimii ani folosesc invertoare standard care nu permit conectarea directă a bateriilor. PPC Solar Upgrade este o soluție nouă care permite integrarea bateriilor fotovoltaice în instalațiile fotovoltaice prin înlocuirea invertorului cu un model hibrid Deye și instalarea a 1 până la 3 acumulatori, în funcție de nevoile gospodăriei.

Portofoliul companiei cuprinde șase configurații, de la sisteme monofazate de 6 kW cu un acumulator (de la 599 lei/lună) până la sisteme trifazate de 15 kW cu trei acumulatori (de la 1.429 lei/lună). Similar cu bateriile fotovoltaice achiziționate separat, plata poate fi făcută în până la 36 de tranșe egale, fără comision, direct pe factura de energie, cu instalarea și punerea în funcțiune incluse în preț. Pe lângă acestea, un alt beneficiu este și suportul pentru depunerea documentației necesare pentru obținerea certificatului de racordare.



Mai multe informații despre pachetele PPC Solar Upgrade sunt disponibile la adresa: www.ppcenergy.ro/prosumatori/ppc-solar-upgrade .

Cum se traduce concret, pe factură, impactul bateriilor fotovoltaice în trei scenarii reale

Economiile generate de baterii variază în funcție de puterea sistemului fotovoltaic, consumul lunar al gospodăriei și programul zilnic de activitate. Pe baza unui model de simulare care ia în calcul un preț al energiei active de 0,53 lei/kWh, mai jos sunt prezentate trei scenarii des întâlnite:

Scenariul 1 – O familie de 3 persoane, activă, care consumă preponderent dimineața și seara cu o medie de 300 kWh/ lună. Panourile de 6kWp produc în medie aproximativ 600 – 650 kWh/lună (cu variații semnificative între lunile de vară și cele de iarnă). Fiind plecați de acasă în timpul zilei, când producția este maximă, gradul de autoconsum direct nu depășește 20%, iar cea mai mare parte a energiei produse este injectată în rețea. Cu baterii fotovoltaice de 5 kWh care permit folosirea energiei acumulate ziua pentru consumul de seară, pentru această familie, economiile estimate ajung la 135 lei/lună.

Scenariul 2 – O familie de 4 persoane, cu un consum lunar crescut de 450 kWh și un sistem de 6 kWp; aceștia au o mașină electrică, iar o persoană lucrează de acasă în timpul zilei. Gradul de autoconsum direct este de 30 – 35%, dar necesarul de energie achiziționat din rețea rămâne semnificativ. Cu baterii fotovoltaice de 10 kWh, această familie poate crește controlul asupra energiei produse, iar economia estimată ajunge la 265 lei/lună).

Scenariul 3 – O familie extinsă, de 5 persoane, care are instalată o pompă de căldură. Consumul lunar ajunge la 700 kWh, cu un sistem fotovoltaic de 10 kWp și o producție estimată de 1000 – 1100 kWh/lună (cu variații semnificative între lunile de vară și cele de iarnă). În acest caz, autoconsumul direct este de 40%. Pentru această familie, bateriile fotovoltaice de 15 kWh generează o economie estimată de 370 lei/lună.

Notă: Simulările sunt strict orientative și se bazează pe un model zilnic mediu, cu o eficiență a bateriei de 90%. Economiile efective variază în funcție de comportamentul individual de consum, prețul energiei și configurația sistemului.

Ce trebuie reținut despre indicatorii unui sistem fotovoltaic eficient

Autoconsumul direct, adică consumul din propria producție, este întotdeauna mai rentabil. Trei indicatori arată dacă un sistem fotovoltaic este folosit eficient:

Rata de autoconsum – procentul din energia produsă consumată direct, fără să fie injectată în rețea. O valoare sub 40% semnalează nevoia de optimizare.

Energia injectată vs. energia preluată din rețea – raportul dintre cele două care indică dacă un sistem este dimensionat corect pentru profilul de consum.

Majoritatea invertoarelor moderne și aplicațiile asociate afișează acești indicatori în timp real. Dacă rata de autoconsum este constant sub 40%, instalarea de baterii fotovoltaice devine o opțiune pentru a crește eficiența sistemului. Acestea pot crește rata de autoconsum de la aproximativ 30% la peste 70%.

Programarea consumatorilor mari (mașini de spălat vase și rufe, cuptor electric, plită electrică, mașină electrică) între orele 11:00–15:00, când producția solară este maximă, rămâne o soluție practică pentru creșterea eficienței energetice. Înlocuirea electrocasnicelor din clasele energetice inferioare cu modele din clasele superioare poate reduce consumul de bază cu până la 50%.

Achiziție în 36 de tranșe, fără comisioane, direct pe factura de energie

Bateriile fotovoltaice și pachetele PPC Solar Upgrade din portofoliul PPC Energie pot fi achiziționate în cel mult 36 de tranșe egale, cu plata direct pe factura de energie electrică, fără comisioane. Pentru aceste soluții, instalarea și punerea în funcțiune sunt incluse în preț, iar PPC Energie asigură și suportul pentru depunerea documentației necesare în vederea obținerii certificatului de racordare.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de aproximativ 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.