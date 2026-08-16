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O dronă care a intrat în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un F-18 spaniol în apropiere de Galați. Ce mesaj a transmis ministrul Apărării

O dronă care a intrat în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un F-18 spaniol în apropiere de Galați. Ce mesaj a transmis ministrul Apărării
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O dronă a pătruns în noaptea de sâmbătă spre duminică, în spațiul aerian al României, dinspre Republica Moldova. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că aeronavele de luptă au intervenit, iar ținta a fost doborâtă de un avion F-18 spaniol, în apropiere de Galați.

Drona a fost doborâtă de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

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Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele de supraveghere au detectat ținta la ora 04:44. Aeronava F-18, aflată în misiune de monitorizare, a realizat cotact radar cu drona și a primit aprobarea de angajare. Ulterior, la ora 05:01, drona a fost interceptată și doborâtă în condiții de siguranță.

„În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, şistemele de supraveghere ale Ministerului Apărăriii Naţionale au detectat pătrunderea unei ţinte aeriene în spaţiul aerian naţional, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galaţi. O aeronavă F-18 a Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ţinta şi a primit aprobarea de angajare. Drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă de aeronava F-18, la ora 05.01”, a transmis MApN.

De asemenea, MApN a transmis că un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată și că alerta eriană pentru județul Galați a încetat la ora 05:20.

„Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 05.20. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente”.

Radu Miruță i-a felicitat pe piloții spanioli și pe militarii români de la centrul de comandă

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis într-o postare pe rețelele sociale că două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate preventiv în aer, au primit aprobarea de angajare după detectarea țintei.

Radu Miruță susține că a doua dronă intrată în spațiul aerian național a fost detectată și neutralizată în 12 minute

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare”, a transmis ministrul, în această dimineață, pe Facebook.

Miruță i-a felicitat pe piloții spanioli și pe militarii români de la centrul de comandă pentru misiune.

„România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”.

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