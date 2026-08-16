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Imagini inedite cu Nicușor Dan. Președintele României, surprins în pantaloni scurți, alături de familie, în vizită la rudele din Făgăraș

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Imagini inedite cu președintele României, Nicușor Dan, au fost surprinse în Făgăraș, acolo unde șeful statului și-a petrecut o parte din zi alături de familie și rude, cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. După ce a participat la slujba de la Mănăstirea Dejani, Nicușor Dan a mers în municipiul Făgăraș pentru a-și vizita rudele. Președintele a fost surprins în fața blocului în care locuiesc membri ai familiei sale, îmbrăcat într-o ținută cât se poate de lejeră: tricou și pantaloni scurți.

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Șeful statului nu a fost singur. Alături de el s-au aflat partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii ai cuplului. Apariția președintelui în ținută casual nu a trecut neobservată, mai ales în rândul copiilor din cartier, care s-au apropiat curioși să îl vadă și să facă fotografii cu el. Imaginile au fost prezentate de Monitor FG.

Nicușor Dan și-a vizitat, ieri după-amiază, mătușa, sora mamei sale, care poartă numele Maria.

În cursul dimineții, șeful statului a fost prezent la Mănăstirea Dejani, aflată la aproximativ 14 kilometri de Făgăraș, orașul în care s-a născut. Ulterior, acesta a mers la Ileni, unde și-a vizitat alte rude.

Nicușor Dan a lipsit și anul trecut de la festivitățile de la Constanța

Nicușor Dan nu a participat nici în acest an la ceremoniile organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei Române. Este al doilea an consecutiv în care președintele nu este prezent personal la manifestările dedicate marinarilor militari și civili.

Administrația Prezidențială a fost reprezentată la Constanța de consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurca, care a transmis mesajul pregătit de șeful statului pentru această ocazie.

Și în urmă cu un an, Nicușor Dan a ales să petreacă perioada sărbătorii în zona Făgărașului, în loc să participe la evenimentele de la malul mării. Atunci, președintele a fost prezent la slujba de hram de la Mănăstirea Brâncoveanu.

De această dată, imaginile surprinse în Făgăraș îl arată pe șeful statului departe de protocolul de la Cotroceni, într-o ipostază relaxată, alături de parteneră, copii și membri ai familiei.

Comentarii 2
  • Constantin Enescu

    Știriștilor, în primul rand în SUBcolonia românica nu este prevazută funcția de șef al statului, el fiind un biet preș., dar nu le-ați spus mucușoriștilor ceea ce era mai important: dacă olimpicu’, în ținuta casual, a jucat și șotron cu copii din cartier?

  • Constantin Enescu

    Imagini de noaptea minții cu caricatura autista după ce a participat la slujba de la Mănăstirea Dejani, personajul caricatural a mers în municipiul Făgăraș pentru a-și vizita rudele, unde a fost surprins în fața blocului în care locuiesc membri ai familiei sale, îmbrăcat într-o „ținută cât se poate de lejeră: tricou și pantaloni scurți.”
    Este inadmisibil CA CAricatura asta, care este COMANDANTUL SUPREM AL FORȚELOR ARMATE, TARA MEMBRA NATO, să apară in așa „ținută”!

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