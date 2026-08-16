16 August, calendarul zilei: Madonna împlinește 68 de ani, James Cameron 72. Moare Elvis Presley

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 16 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Madonna, pe numele său complet Madonna Louise Ciccone, s-a născut pe 16 august 1958, în Bay City, statul Michigan, Statele Unite şi este una dintre cele mai influente artiste din istoria muzicii, fiind supranumită “Regina muzicii pop”. Și-a început cariera la începutul anilor 1980 și a cunoscut rapid succesul cu piese precum Like a Virgin, Material Girl, La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Frozen, Music și Hung Up. De-a lungul carierei, a comercializat peste 400 de milioane de discuri în întreaga lume, fiind una dintre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile. La MTV Video Music Awards, a câștigat 20 de premii și a primit 67 de nominalizări, fiind, pentru mulți ani, artista cu cele mai multe distincții din istoria galei. Pe lângă muzică, ea a avut o carieră în cinematografie și s-a implicat în numeroase acțiuni umanitare. Este cunoscută pentru stilul său inovator, pentru capacitatea de a se reinventa și pentru influența pe care a exercitat-o asupra mai multor generații de artiști. Cu o carieră de peste patru decenii, Madonna rămâne una dintre cele mai importante personalități ale muzicii contemporane și un simbol al creativității și al libertății de exprimare.

James Cameron este un regizor, scenarist, producător și explorator canadian, născut pe 16 august 1954, în Kapuskasing, provincia Ontario, Canada. Este considerat unul dintre cei mai influenți cineaști ai ultimelor decenii, fiind renumit pentru filmele sale spectaculoase și pentru utilizarea tehnologiilor inovatoare în cinematografie. Și-a câștigat faima internațională prin filme precum The Terminator, Aliens, The Abyss, Terminator 2: Judgment Day, Titanic și seria Avatar. Filmul Titanic (1997) a câștigat 11 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, iar Avatar (2009) și continuările sale au stabilit noi standarde în domeniul efectelor vizuale și al tehnologiei 3D. De-a lungul carierei, James Cameron a realizat unele dintre cele mai de succes filme din istoria cinematografiei, mai multe dintre acestea aflându-se printre producțiile cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Pe lângă activitatea sa în film, este cunoscut și pentru pasiunea sa pentru explorarea oceanelor, participând la numeroase expediții științifice și realizând documentare dedicate lumii subacvatice.

Elvis Presley a fost unul dintre cei mai influenți artiști din istoria muzicii, fiind supranumit “Regele Rock and Roll-ului”. S-a născut pe 8 ianuarie 1935, în Tupelo, statul Mississippi, Statele Unite, și a devenit o figură emblematică a muzicii secolului al XX-lea. Cariera sa a început în anii 1950, iar succesul a venit odată cu piese precum Heartbreak Hotel, Hound Dog, Love Me Tender, Jailhouse Rock, It’s Now or Never, Can’t Help Falling in Love și Suspicious Minds. Stilul său inconfundabil, vocea puternică și prezența scenică au revoluționat muzica rock și au influențat generații întregi de artiști. În doar 22 de ani de activitate artistică, el a realizat o operă impresionantă: 31 de filme artistice, 2 documentare, 64 de albume de studio și live, 149 de single-uri și mii de concerte susținute în fața unui public entuziast. De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții și a devenit unul dintre cei mai bine vânduți artiști din toate timpurile. Elvis Presley a murit pe 16 august 1977, la vârsta de 42 de ani, în reședința sa, Graceland, din Memphis, Tennessee, în urma unui infarct miocardic. Moștenirea sa artistică rămâne vie, iar numele său este sinonim cu începuturile și consacrarea rock and roll-ului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1821: Arthur Cayley 🇬🇧🧮 matematician, creator al calculului matricial

🎂1823: Alexandru Hurmuzachi 🇷🇴🇦🇹✒️ publicist, om politic român, membru fondator al Societății Academice Române, originar din Bucovina, Cernăuca, Cernăuți. A fost ales deputat din partea Bucovinei în Parlamentul austriac. Familia a avut un rol important în timpul revoluției de la 1848. La moșia Cernăuca s-au adunat: Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Sion, Vasile Alecsandri. Tot aici, în sânul acestei familii a redactat Mihail Kogălniceanu faimoasa lui petiție

🎂1840: Alexandru N. Lahovari 🇷🇴🗣️ politician și ministru de externe

🎂1876: Ion Nistor 🇷🇴🇦🇹✒️ istoric și militant unionist bucovinean, membru al comitetului de organizare a Adunării Naționale de la Cernăuți, care a hotărât unirea Bucovinei austro-ungare cu România, în cadrul căruia a redactat „Actul Unirii”

🎂1920: Charles Bukowski 🇺🇸✒️ poet, nuvelist și romancier, adesea cunoscut sub pseudonime ca: Hank, Buk, Henry Chinasky, acesta din urmă fiind un alter-ego în numeroase romane autobiografice. Opera sa vorbește despre viața obișnuită a americanilor bogați, despre scris, alcool, relații și corvoada muncii. Este considerat unul dintre cei mai influenți scriitori americani ai secolului al XX-lea

🎂1929: Helmut Rahn 🇩🇪⚽️ a marcat golul victoriei în finala Campionatului Mondial de Fotbal din 1954 (Germania de Vest 3-2 Ungaria)

🎂1930: Robert Culp 🇺🇸🎬 Bonanza, Spy Hard, Columbo

🎂1933: Julie Newmar 🇺🇸🎬 prima Catwoman din Batman (1966 – 1968)

🎂1946: Lesley Ann Warren 🇺🇸🎬 Cinderella (1965), Clue (1985)

🎂1948: Barry Hay 🇮🇳🇳🇱🎤 Golden Earring: Radar Love (1973), Twilight Zone (1982)

🎂1954: James Cameron 🇨🇦🎥 Printre creațiile sale cinematografice se numără Terminatorul (1984), Aliens (1986), The Abyss (1989), Terminatorul 2: Ziua Judecății (1991), Minciuni adevărate (1994), Titanic (1997) și Avatar (2009)

🎂1958: Angela Bassett 🇺🇸🎬

🎂1958: Madonna 🇺🇸🎤🎬 a stabilit un record la premiile MTV Video Music Awards, câștigând 20 de premii și 67 de nominalizări, mai multe decât oricare alt artist

🎂1962: Steve Carell 🇺🇸🎬 și-a găsit faima în anii 2000 cu rolul Michael Scott în remake-ul american The Office. Versiunea americană este bazată pe sitcomul britanic cu același nume, creat de Ricky Gervais și Stephen Merchant. Episodul pilot al versiunii americane este de fapt un remake aproape identic al primului episod din serialul britanic

🎂1985: Cristin Milioti 🇺🇸🎬 The Penguin (2024)

Decese 🕯

🕯️1888: John Pemberton 🇺🇸🥤 farmacist, inventatorul Coca-Cola. A murit de cancer stomacal

🕯️1938: Robert Johnson 🇺🇸🎤🎸 Considerat primul rock-star din istorie, reprezentant însemnat al muzicii blues, mai ales în stilul country blues și „blues din Delta fluviului Mississipi”. Moartea sa la numai 27 de ani (cu el a început celebrul „Club 27”) s-a petrecut în circumstanțe neclare. După unii, ar fi murit otrăvit cu whiskey amestecat cu stricnină de către un soț gelos, proprietarul unui bar în care era angajat. După alte surse, ar fi murit de pneumonie sau de sifilis. O legendă renumită zice că într-o bună zi, la răscrucea șoselelor 61 și 49 la Clarksdale, Mississipi, Johnson și-ar fi vândut sufletul Satanei, în schimbul capacității de neîntrecut ca virtuoz al chitarei

🕯️1949: Margaret Mitchell 🇺🇸✒️ cunoscută pentru unicul său roman, Pe aripile vântului (1936, Gone with the Wind), care a devenit un succes imediat cu 180.000 de copii vândute în doar patru săptămâni. A fost urmată de numeroase premii și de o largă recunoaștere națională și internațională. În seara de 11 august 1949, în Atlanta, un taximetrist beat o lovește cu mașina. Se stinge din viață după cinci zile de comă. Avea 48 de ani

🕯️1956: Béla Lugosi 🇭🇺🇺🇸🎬 celebru mai ales pentru rolul său ca Dracula, mai întâi pe Broadway, apoi în prima ecranizare a povestirii clasice despre vampiri a lui Bram Stoker

🕯️1956: Theodor Pallady 🇷🇴🎨 În 2012 a fost declarat membru post-mortem al Academiei Române

🕯️1973: Selman Abraham Waksman 🇷🇺🇺🇸🧫 biochimist ajuns celebru datorită cercetărilor sale cu privire la substanțe organice și la descompunerea acestora, cercetări care au dus, în 1943, la descoperirea streptomicinei. În 1952 a primit Premiul Nobel pentru fiziologie/medicină

🕯️1977: Elvis Presley 🇺🇸🎤 Timp de 22 de ani a produs 31 de filme și 2 documentare, 64 de albume de studio sau live, 149 de single-uri și nenumărate concerte. A decedat la 42 de ani, în urma unui infarct miocardic

🕯️2018: Aretha Franklin 🇺🇸🎤 Succesul său fulminant i-a adus până la finele anilor 1960 titlul de „Regină a muzicii soul”

🕯️2019: Peter Fonda 🇺🇸🎬

Calendar 🗒️

🗒️1856: Congresul SUA aprobă Legea Insulele Guano, act ce dădea dreptul oricărui cetățean american să cucerească în numele SUA orice insulă pe care se găsea guano (acumulări de excremente produse de păsări și lilieci, un îngrășământ eficient și poate sta la baza realizării prafului de pușcă datorită nivelului ridicat în fosfor și azot) cu condiția ca acestea să nu facă parte din teritoriul altei națiuni și să nu fie locuită. Comercianții americani au cucerit astfel peste 100 de insule și atoli, dintre care 9 sunt și astăzi sub controlul SUA

🗒️1858: Regina Victoria transmite primul mesaj oficial peste Oceanul Atlantic, din Londra către SUA

🗒️1906: Cutremur catastrofal la Valparaíso, Chile. Magnitudinea de 8,6 pe scara Richter, 20.000 de victime

🗒️1925: Premiera filmului „Goana după aur”, al 72-lea film al lui Charlie Chaplin

🗒️1936: S-au încheiat Jocurile Olimpice de la Berlin, transformate de guvernul german în propagandă politică profascistă

🗒️1940: Începerea tratativelor româno-maghiare de la Turnu Severin. Eșecul acestora, previzibil, a dus la Dictatul de la Viena din 30 august 1940

🗒️1945: Pu Yi, ultimul împărat al Chinei și conducător al Manchukuo, este capturat de trupele sovietice

🗒️1954: A văzut lumina tiparului primul număr al revistei Sports Illustrated

🗒️1960: Cipru a obținut independența față de Regatul Unit

🗒️1985: Pantera lansează I Am the Night, al 3-lea album de studio

🗒️1995: Este lansat filmul The Usual Suspects

🗒️2004: Sonda Cassini-Huygens a descoperit două luni ale lui Saturn

🗒️2008: Trump International Hotel and Tower din Chicago este finalizat. Are 415 metri înălțime și 98 de etaje, ceea ce îl face cea mai înaltă reședință din lume