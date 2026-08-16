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Localitatea din România mai poluată decât Bangladesh și India. Este la doar 16 km de București

Localitatea din România mai poluată decât Bangladesh și India. Este la doar 16 km de București
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Satul Sintești (comuna Vidra, județul Ilfov) a devenit un nume de referință în România când vine vorba de episoade de poluare extremă și este considerat cea mai poluată localitate din țara noastră.

Spre deosebire de orașele mari, unde poluarea vine din trafic și șantiere, în Sintești problema este arderea ilegală de deșeuri. Acolo se ard în mod constant tone de cabluri electrice, anvelope, carcase de mașini, electronice și plastic pentru a recupera metale reciclabile (cupru, aluminiu) pe care le vând la fier vechi.

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Din această cauză, mai ales noaptea și în weekend-uri (când controalele sunt mai rare), deasupra satului și a întregului sud al Capitalei se ridică un fum negru, vâscos și extrem de toxic.

În repetate rânduri, senzorii de măsurare a calității aerului din zonă au înregistrat depășiri de până la 10-15 ori a limitelor maxim admise pentru particule fine PM2.5 și PM10, dar și concentrații masive de dioxine, furani și metale grele arse. Acestea sunt substanțe cu un efect cancerigen dovedit.

Sintești este mai poluat decât Bangladesh-ul și New Delhi (India). Această comparație este des folosită de activiștii de mediu, de foști comisari ai Gărzii de Mediu și în jurnalele de știri, unde se menționează adesea că, în nopțile cu arderi masive, indicele calității aerului din Sintești depășește nivelurile din cele mai poluate capitale ale lumii.

În Bangladesh sunt desemnate constant în rapoartele internaționale (precum cele ale IQAir sau OMS) ca fiind una dintre cele mai poluate țări din lume din cauza arderilor industriale, combustibililor fosili și prafului.

New Delhi (India) este adesea considerată cea mai poluată capitală din lume, înregistrând frecvent un indice de calitate a aerului (AQI) de peste 400-500, creând o „ceață toxică” periculoasă pentru sănătate.

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