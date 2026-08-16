Prețurile carburanților au început să scadă în benzinăriile din România, după reducerea cu 20% a accizei la motorină. În stațiile Petrom, litrul de motorină a coborât la 9,99 lei, în timp ce în alte rețele prețurile se apropie de 10 lei. Chiar și după această ieftinire, România rămâne în prima jumătate a clasamentului european al statelor cu cea mai scumpă motorină.

Motorina a coborât sub pragul de 10 lei în stațiile Petrom

Prețul motorinei a scăzut cu 68 de bani pe litru în stațiile Petrom, începând de duminică dimineața. Reducerea vine ca efect al diminuării accizei cu 20%, măsură prevăzută de actul normativ adoptat recent de Parlament prin care este reintrodusă starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

În urma reducerii, Petrom are în prezent unul dintre cele mai mici prețuri la motorină, de 9,99 lei/litru. Și alte rețele au ajustat prețurile. În stațiile MOL, motorina a ajuns la aproximativ 10,05 lei/l, nivel similar celui din stațiile OMV.

Socar a redus, la rândul său, prețurile încă de la primele ore ale zilei de duminică. Într-o stație din București, motorina era vândută cu 9,99 lei/l, iar în alte două stații din Capitală prețul era de 10,01 lei/l.

Cât costă motorina în principalele rețele

În cazul Rompetrol, prețul ar urma să ajungă la aproximativ 10,11 lei/l, dacă reducerea fiscală va fi transferată integral către consumatori, la fel ca în cazul Petrom.

La Lukoil, motorina ar urma să coste aproximativ 10,20 lei/l, după ce compania majorase vineri prețul până la 10,88 lei/l.

După aplicarea reducerii de acciză, diferențele dintre principalele rețele sunt mai mici, însă prețurile continuă să varieze de la o stație la alta. România coboară în clasamentul european, dar motorina rămâne scumpă

Ieftinirea nu schimbă însă radical poziția României în clasamentul european al prețurilor la motorină. România a coborât de pe locul al 8-lea, ocupat sâmbătă la un preț mediu de aproximativ 1,02 euro/l, pe locul 12, după reducerea prețului mediu la aproximativ 1,91 euro/l, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Cu alte cuvinte, România rămâne în prima jumătate a clasamentului european al statelor cu cea mai scumpă motorină, chiar și după reducerea fiscală.

Acciza la motorină va putea fi redusă de două ori pe lună

Noua legislație prevede că, în următoarele trei luni, acciza la motorină poate fi redusă de două ori pe lună, cu procente cuprinse între 5% și 25%, echivalentul unei reduceri de aproximativ 14 până la 70 de bani pe litru.

Nivelul reducerii este stabilit în funcție de cea mai mică variație procentuală dintre cotațiile internaționale Platts și evoluția prețului mediu la pompă.

Pentru prima perioadă de aplicare, autoritățile au analizat evoluția prețurilor din intervalul relevant, iar prima reducere a accizei a intrat în vigoare începând de duminică.

Ministerul Finanțelor analizează de două ori pe lună doi indicatori: variația medie a cotațiilor Platts și variația prețului mediu al motorinei la pompă, comparativ cu perioada de referință stabilită de lege.

Pentru perioada analizată, variația cotațiilor Platts pentru motorină a fost de +34,13%, în timp ce prețul mediu la pompă pentru motorina standard a crescut cu 23,01%.

Benzina se vinde cu minimum 9,51 lei/l în București

În Capitală, cea mai ieftină benzină poate fi cumpărată în prezent din stațiile Petrom și din stația Socar de pe strada Vasile Lascăr, la un preț de 9,51 lei/l.

În celelalte stații Socar din București, benzina costă aproximativ 9,54 lei/l. La polul opus, cele mai mari prețuri sunt întâlnite în stațiile OMV și Lukoil, unde benzina este comercializată cu 9,57 lei/l.

Prețul actual este cu doar 11 bani sub maximul istoric de 9,68 lei/l, atins la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie în stațiile OMV, Rompetrol și MOL.