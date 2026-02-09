Majoritatea planurilor de afaceri ale IMM-urilor se concentrează pe ceea ce poate fi anticipat: creștere, obiective, costuri operaționale, echipă și cerere din piață. Mult mai rar includ în analiză riscul producerii unor evenimente complet neprevăzute, cu impact asupra continuității activității. Și totuși, cele mai multe afaceri nu ajung în dificultate din cauza unor idei greșite sau a unei execuții slabe, ci din cauza unor situații care nu au făcut niciodată parte din plan: un scurtcircuit, o țeavă spartă în spațiul de depozitare, un incendiu provocat de un echipament defect sau o furtună care închide un punct de lucru pentru săptămâni întregi.

Niciuna dintre acestea nu reprezintă eșecuri strategice. Sunt accidente operaționale. Din punct de vedere financiar, însă, impactul poate fi la fel de serios. În cazul afacerilor mici, unde finanțele personale și cele ale companiei sunt strâns legate, astfel de evenimente pot depăși rapid bilanțul firmei și pot afecta stabilitatea financiară a antreprenorului.

De ce evită antreprenorii să se gândească la riscuri

Antreprenorii sunt antrenați să privească înainte. Analizarea scenariilor negative poate părea contraproductivă sau excesiv de pesimistă. Adăugată percepției tradiționale asupra asigurărilor – complicate, birocratice și consumatoare de timp – această abordare explică de ce protecția împotriva riscurilor este adesea amânată.

În mod surprinzător, în România, majoritatea IMM-urilor funcționează fără asigurare pentru spațiul sau echipamentele lor: doar 3 din 10 au o formă de protecție. Nu pentru că asigurările nu ar avea valoare, ci pentru că procesul de informare, achiziție și administrare a fost mult timp deconectat de modul în care funcționează afacerile moderne.

Când asigurările se adaptează ritmului businessului modern

Una dintre cele mai importante schimbări din industria asigurărilor vine din digitalizare. Atunci când alegerea unei asigurări devine simplă, transparentă și rapidă, ea nu mai este percepută ca o povară administrativă, ci ca o componentă firească a planificării unei afaceri.

Acesta este principiul din spatele Siguu.ro, primul broker de asigurări 100% digital din România, dedicat exclusiv IMM-urilor. Dezvoltat local și construit în jurul realităților antreprenorilor, Siguu.ro le permite companiilor să își asigure activitatea online – inclusiv spațiul și echipamentele – în maximum 3 minute, fără întâlniri, fără hârtii și fără presiune de vânzare.

În locul discuțiilor lungi și al recomandărilor opace, procesul este standardizat și independent. Antreprenorii pot compara opțiunile, pot alege ceea ce li se potrivește și pot merge mai departe – exact așa cum fac astăzi cu serviciile bancare, contabilitatea sau facturarea.

Asigurarea ca semn de maturitate în business

Asigurarea nu ar mai trebui privită ca o cheltuială motivată de frică, ci ca un indicator al gândirii pe termen lung. O afacere asigurată transmite stabilitate. Arată partenerilor, proprietarilor și furnizorilor că este construită pentru a face față situațiilor neprevăzute. Într-un context economic tot mai imprevizibil, protecția devine o formă de credibilitate.

Pentru multe IMM-uri, această schimbare marchează trecerea de la modul de supraviețuire, la creștere sustenabilă și de la reacția la probleme, la planificarea continuității.

Când protecția întâlnește simplitatea

Nu toate riscurile pot fi anticipate. Nivelul de expunere, însă, poate fi controlat. Cu Siguu.ro, protejarea afacerii este simplă, rapidă și aliniată realităților IMM-urilor. Nu este doar o asigurare, ci o soluție pentru continuitatea businessului, indiferent de ce urmează.

Cele mai inteligente planuri de afaceri nu se concentrează doar pe creștere. Ele includ Siguu.ro.