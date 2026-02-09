Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu, revoltat de politica externă a României: Mă simt umilit că marii noștri conducători îl caută pe maseurul lui Trump, pe psiholoaga lui Trump, pe ginecoloaga Ursulei

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul politic și jurnalistul Ion Cristoiu și-a exprimat, în mod ironic, revolta față de modul amatoricesc în care se derulează actuala politică externă a României. Mai mult, apreciază Cristoiu, intrarea în derizoriu a diplomației României a luat proporții sub mandatul lui Nicușor Dan. 

Ion Cristoiu: A venit Milei și au făcut poze cu el. Nu înțelegeți? Umilitor. Las-o, dracule! Nu știu, măcar cânda fost tratatul de Pace după Primul Război mondial, totuși Regina Maria a fost primită de Clemenceau. Nu s-a dus și a stat de vorbă cu șoferul. Țară de șofer, de servitor…â

Trebuie să o găsim pe ginecoloaga Ursulei

Ionuț Cristache: Vă întrebam și în sens personal. Sprînceană (n.r. – omul de afaceri Dragoș Sprînceană, apropiat de prețedintele Donald Trump) vrea ceva, vrea să fie numit? Ce vrea? 

Cristoiu: Vrea și el afaceri. Momentul Sprânceană ne spune ce țară provincială suntem. Ați uitat pe medicul lui Netanyahu?

Cristache: Medicul lui Netanyahu, care în orice intervenție avea la televizor, ne zicea că în urmă cu 5 minute a vorbit cu Netanyahu.

Cristoiu: Trebuie să o găsim pe ginecoloaga Ursulei (von der Leyen).

Cristache: Corect.

Nicușor Dan și femeia cu sprâncenele Melaniei

Cristoiu: Spuneți acestor oameni care se uită la noi. E umilitor, lasă-o, dracului! Șoferul ăla, femeia zice, știu eu pe cineva care face curat la Melania (Trump). Cum era aia cu sprâncene (n.r. – Anastasia Soare). De aia a primit-o Nicușor Dan, s-a făcut și poză. Aia face sprâncenele Melaniei. Cum își imagina Nicușor Dan că se întâmplă lucrurile? Aia îi făcea sprâncenele. Și zice, doamna Melania, am și eu o problemă. Avem o țară. Care? România. A, Budapesta. Nu Budapesta, București. Nu există așa ceva. Se discută, îl cunosc pe nepotul lu ăla cutare. 

Cristache: Și încă o chestiune, dacă tot suntem la aspectul ăsta extern. Am trăit clipa în care PSD defilează de mânuță cu USR până în lume. Titus Corlățean a însoțit-o pe Oana Țoiu la Washington și la Congresul ăsta…

Cristoiu: Dar nu a fost Țoiu și la rugăciune (n..r. – micul dejun cu rugăciune organizat de Casa Albă).

Poza anului: Oana Țoiu de mână cu Titus Corlățean

Cristache: Totuși, să o vezi pe userista Oana Țoiu de mână cu Titus Corlățean…

Cristoiu: Da, domnule Cristache. Mie îmi place că nu râde. Uite, nu râde. Râsul ei de Dracula. (…)

Cristache: Am trăit momentul în care PSD defilează în politica externă de mânuță cu USR. Dar doamna Țoiu nu era scârbită de PSD? Ce caută? 

Cristoiu: N-are nici asta nicio valoare. Poză, domnule. Sătul de poze. Am fost și eu la Congresul american acolo și a venit unul în pauză cu poză cu noi. Și apoi a sunat sirena și a plecat, zău. 

Cristache: Cine a sunat?

Cristoiu: Am fost într-o delegație cu jurnaliștii și ne-a aranjat să stăm de vorbă cu un congresmen.

Cristache: Ce să vă zică? 

Cristoiu: Congresmenul nu a avut timp de stat de vorbă cu noi. Și a zis, bă, în pauză… sună sirenă. Pauză, veniți repede acolo. În primul rând, când am intrat în hall-ul lui băiatul ăla, că era unul care răspundea de noi, am avut impresia că… Găgești Deal e oraș de cultură. Era din ălea, baseball… N-avea nimic care are vreo legătură cu creierul, da?

