Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul politic și jurnalistul Ion Cristoiu și-a exprimat, în mod ironic, revolta față de modul amatoricesc în care se derulează actuala politică externă a României. Mai mult, apreciază Cristoiu, intrarea în derizoriu a diplomației României a luat proporții sub mandatul lui Nicușor Dan.

Ion Cristoiu: A venit Milei și au făcut poze cu el. Nu înțelegeți? Umilitor. Las-o, dracule! Nu știu, măcar cânda fost tratatul de Pace după Primul Război mondial, totuși Regina Maria a fost primită de Clemenceau. Nu s-a dus și a stat de vorbă cu șoferul. Țară de șofer, de servitor…â

” Trebuie să o găsim pe ginecoloaga Ursulei ”

Ionuț Cristache: Vă întrebam și în sens personal. Sprînceană (n.r. – omul de afaceri Dragoș Sprînceană, apropiat de prețedintele Donald Trump) vrea ceva, vrea să fie numit? Ce vrea?

Cristoiu: Vrea și el afaceri. Momentul Sprânceană ne spune ce țară provincială suntem. Ați uitat pe medicul lui Netanyahu?

Cristache: Medicul lui Netanyahu, care în orice intervenție avea la televizor, ne zicea că în urmă cu 5 minute a vorbit cu Netanyahu.

Cristoiu: Trebuie să o găsim pe ginecoloaga Ursulei (von der Leyen).

Cristache: Corect.

Nicușor Dan și femeia cu sprâncenele Melaniei

Cristoiu: Spuneți acestor oameni care se uită la noi. E umilitor, lasă-o, dracului! Șoferul ăla, femeia zice, știu eu pe cineva care face curat la Melania (Trump). Cum era aia cu sprâncene (n.r. – Anastasia Soare). De aia a primit-o Nicușor Dan, s-a făcut și poză. Aia face sprâncenele Melaniei. Cum își imagina Nicușor Dan că se întâmplă lucrurile? Aia îi făcea sprâncenele. Și zice, doamna Melania, am și eu o problemă. Avem o țară. Care? România. A, Budapesta. Nu Budapesta, București. Nu există așa ceva. Se discută, îl cunosc pe nepotul lu ăla cutare.

Cristache: Și încă o chestiune, dacă tot suntem la aspectul ăsta extern. Am trăit clipa în care PSD defilează de mânuță cu USR până în lume. Titus Corlățean a însoțit-o pe Oana Țoiu la Washington și la Congresul ăsta…

Cristoiu: Dar nu a fost Țoiu și la rugăciune (n..r. – micul dejun cu rugăciune organizat de Casa Albă).

Poza anului: Oana Țoiu de mână cu Titus Corlățean

Cristache: Totuși, să o vezi pe userista Oana Țoiu de mână cu Titus Corlățean…

Cristoiu: Da, domnule Cristache. Mie îmi place că nu râde. Uite, nu râde. Râsul ei de Dracula. (…)

Cristache: Am trăit momentul în care PSD defilează în politica externă de mânuță cu USR. Dar doamna Țoiu nu era scârbită de PSD? Ce caută?

Cristoiu: N-are nici asta nicio valoare. Poză, domnule. Sătul de poze. Am fost și eu la Congresul american acolo și a venit unul în pauză cu poză cu noi. Și apoi a sunat sirena și a plecat, zău.

Cristache: Cine a sunat?

Cristoiu: Am fost într-o delegație cu jurnaliștii și ne-a aranjat să stăm de vorbă cu un congresmen.

Cristache: Ce să vă zică?

Cristoiu: Congresmenul nu a avut timp de stat de vorbă cu noi. Și a zis, bă, în pauză… sună sirenă. Pauză, veniți repede acolo. În primul rând, când am intrat în hall-ul lui băiatul ăla, că era unul care răspundea de noi, am avut impresia că… Găgești Deal e oraș de cultură. Era din ălea, baseball… N-avea nimic care are vreo legătură cu creierul, da?

RECOMANDAREA AUTORULUI

„Emisarul lui Ciolacu” râde de „emisarul lui Nicuşor Dan”. Dragoş Sprînceană, omul de afaceri, apropiat de Donald Trump, o ironizează pe Oana Ţoiu pentru ținuta din SUA: „Băieți, i-ați împrumutat costumul?”

Cristoiu critică absența lui Nicușor Dan de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump: Este clar că nu vrea să se ducă/El e cu Macron