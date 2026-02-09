Marius Avram, fostul arbitru FIFA, a analizat la „rece” incidentele de la partida CFR Cluj – U. Cluj, scor 3-2, disputată sâmbătă seara.

Imediat după ce arbitrul Rareş Vidican a fluierat finalul meciului în Gruia, tehnicianul Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, apoi s-a îndreptat către Muhar, pe teren izbucnind un adevărat scandal.

Fostul arbitru Marius Avram, despre scandalul Bergodi – Cordea! A găsit vinovatul: „Să fie atent, să fie prezent în zonă”

Tensiunile au continuat şi în tribune, acolo unde suporterii lui „U” Cluj au încercat să rupă gardurile şi să intre pe teren.

„Te gândești, domnule, ce aș fi putut face pentru a preveni ceea ce s-a întâmplat acolo. Da, arbitrul de rezervă are un rol extrem de important și știu că există foarte multe discuții, atât la nivel de CCA, cât și la cursurile cu arbitrii. Domnule, voi, cei din rezervă, nu sunteți acolo doar ca să ridicați tabela și să arătați schimbările, că na, asta o poate face oricine.

Trebuie să fiți foarte implicați în tot ceea ce se întâmplă în joc: să urmăriți ce se întâmplă în teren, comportamentul antrenorilor, al celor de pe bănci, să ajutați cât de mult puteți arbitrul ca să ducă meciul la bun sfârșit, fără incidente de genul acesta. Că na, ăsta-i scopul până la urmă.

Și ceea ce putea să facă, urmărind cu mare atenție ce s-a întâmplat, fără a interveni în acel minut 85 în care s-a petrecut, să zicem, elementul declanșator… dacă putem considera asta o scuză pentru ceea ce s-a întâmplat.

Deci, amândoi erau foarte aproape de ceea ce s-a întâmplat, într-o zonă cu potențial de risc, de escaladare, de scandal și așa mai departe. Automat trebuie să fie atent acolo, să fie prezent în zonă. Prin simpla lui prezență ar fi eliminat complet un potențial conflict. De foarte multe ori, simpla prezență detensionează lucrurile.

„La un moment dat simțeai că explodezi, dar n-ai ce să faci”

În schimb, sunt fotbaliști care înjură într-un mod grosolan și nimeni nu intervine. Arbitrul de rezervă întotdeauna îl cheamă: „Băi, dă-i roșu antrenorului că nu știu ce a făcut.” Sau galben, că îl cheamă și pentru galben. Dar niciodată nu intervine când jucătorii din teren fac anumite lucruri și centralul nu vede. Da, într-adevăr, există o tendință de a fi un pic mai drastic cu oficialii.

Se zice: dom’le, jucătorul joacă, e acolo în teren; antrenorul trebuie să aibă o conduită ireproșabilă, la fel ca arbitrul, că până la urmă și arbitrul e om. El trebuie să aibă o conduită ireproșabilă, indiferent ce se întâmplă, indiferent câte înjurături auzi din tribune.

Că vă dați seama, în decursul anilor, te înjurau unii… și la un moment dat simțeai că explodezi, dar n-ai ce să faci. Trebuie să ai un comportament exemplar. La fel este și în cazul antrenorilor. Se consideră că, indiferent ce se întâmplă, antrenorul trebuie să aibă un comportament diferit”, a declarat Marius Avram la Radio Sport Total FM.