Prima pagină » Sport » Fostul arbitru Marius Avram, despre scandalul Bergodi – Cordea! A găsit vinovatul: „Să fie atent, să fie prezent în zonă”

Fostul arbitru Marius Avram, despre scandalul Bergodi – Cordea! A găsit vinovatul: „Să fie atent, să fie prezent în zonă”

09 feb. 2026, 16:47, Sport
Fostul arbitru Marius Avram, despre scandalul Bergodi - Cordea! A găsit vinovatul: „Să fie atent, să fie prezent în zonă”
Galerie Foto 7

Marius Avram, fostul arbitru FIFA, a analizat la „rece” incidentele de la partida CFR Cluj – U. Cluj, scor 3-2, disputată sâmbătă seara.

Imediat după ce arbitrul Rareş Vidican a fluierat finalul meciului în Gruia, tehnicianul Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, apoi s-a îndreptat către Muhar, pe teren izbucnind un adevărat scandal.

Fostul arbitru Marius Avram, despre scandalul Bergodi – Cordea! A găsit vinovatul: „Să fie atent, să fie prezent în zonă”

Tensiunile au continuat şi în tribune, acolo unde suporterii lui „U” Cluj au încercat să rupă gardurile şi să intre pe teren.

„Te gândești, domnule, ce aș fi putut face pentru a preveni ceea ce s-a întâmplat acolo. Da, arbitrul de rezervă are un rol extrem de important și știu că există foarte multe discuții, atât la nivel de CCA, cât și la cursurile cu arbitrii. Domnule, voi, cei din rezervă, nu sunteți acolo doar ca să ridicați tabela și să arătați schimbările, că na, asta o poate face oricine.

Trebuie să fiți foarte implicați în tot ceea ce se întâmplă în joc: să urmăriți ce se întâmplă în teren, comportamentul antrenorilor, al celor de pe bănci, să ajutați cât de mult puteți arbitrul ca să ducă meciul la bun sfârșit, fără incidente de genul acesta. Că na, ăsta-i scopul până la urmă.

Și ceea ce putea să facă, urmărind cu mare atenție ce s-a întâmplat, fără a interveni în acel minut 85 în care s-a petrecut, să zicem, elementul declanșator… dacă putem considera asta o scuză pentru ceea ce s-a întâmplat.

Deci, amândoi erau foarte aproape de ceea ce s-a întâmplat, într-o zonă cu potențial de risc, de escaladare, de scandal și așa mai departe. Automat trebuie să fie atent acolo, să fie prezent în zonă. Prin simpla lui prezență ar fi eliminat complet un potențial conflict. De foarte multe ori, simpla prezență detensionează lucrurile.

„La un moment dat simțeai că explodezi, dar n-ai ce să faci”

În schimb, sunt fotbaliști care înjură într-un mod grosolan și nimeni nu intervine. Arbitrul de rezervă întotdeauna îl cheamă: „Băi, dă-i roșu antrenorului că nu știu ce a făcut.” Sau galben, că îl cheamă și pentru galben. Dar niciodată nu intervine când jucătorii din teren fac anumite lucruri și centralul nu vede. Da, într-adevăr, există o tendință de a fi un pic mai drastic cu oficialii.

Se zice: dom’le, jucătorul joacă, e acolo în teren; antrenorul trebuie să aibă o conduită ireproșabilă, la fel ca arbitrul, că până la urmă și arbitrul e om. El trebuie să aibă o conduită ireproșabilă, indiferent ce se întâmplă, indiferent câte înjurături auzi din tribune.

Că vă dați seama, în decursul anilor, te înjurau unii… și la un moment dat simțeai că explodezi, dar n-ai ce să faci. Trebuie să ai un comportament exemplar. La fel este și în cazul antrenorilor. Se consideră că, indiferent ce se întâmplă, antrenorul trebuie să aibă un comportament diferit”, a declarat Marius Avram la Radio Sport Total FM.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Finala Cupei României la fotbal se joacă la Sibiu! Care e programul meciurilor din această săptămână
17:45
Finala Cupei României la fotbal se joacă la Sibiu! Care e programul meciurilor din această săptămână
SPORT Lovitură de teatru: a picat transferul anunțat de Gigi Becali. Atacantul „nu mai vine” la FCSB
14:13
Lovitură de teatru: a picat transferul anunțat de Gigi Becali. Atacantul „nu mai vine” la FCSB
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Campioana respiră! Gigi Becali anunță două transferuri: unul s-ar face în următoarele ore
12:06
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Campioana respiră! Gigi Becali anunță două transferuri: unul s-ar face în următoarele ore
SPORT 4 fotbaliști de la FCSB, scoși din echipă de Gigi Becali. Finanțatorul a luat decizia imediat după meciul cu Oțelul: „Nu vor juca”
11:55
4 fotbaliști de la FCSB, scoși din echipă de Gigi Becali. Finanțatorul a luat decizia imediat după meciul cu Oțelul: „Nu vor juca”
SPORT FRF a trimis dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League pe Arena Națională
10:26
FRF a trimis dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League pe Arena Națională
SPORT Gigi Becali a anunțat un nou transfer pentru FCSB, imediat după victoria cu Oțelul. Atacant de top pentru campioană: ”Aude Șucu și îl vrea el”
08:35
Gigi Becali a anunțat un nou transfer pentru FCSB, imediat după victoria cu Oțelul. Atacant de top pentru campioană: ”Aude Șucu și îl vrea el”
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
A fost descoperită o gaură neagră care emite mai multă energie decât Steaua Morții
INEDIT Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”
18:22
Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”
FLASH NEWS Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR
18:20
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR
INEDIT Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
18:16
Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
FLASH NEWS Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
18:07
Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
ENERGIE Cu cât vor scădea livrările de petrol rusesc în India după sancțiunile lui Trump
17:55
Cu cât vor scădea livrările de petrol rusesc în India după sancțiunile lui Trump
EXCLUSIV România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate
17:45
România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate

Cele mai noi

Trimite acest link pe