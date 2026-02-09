Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier

Premierul Ilie Bolojan a rămas singur în plenul Senatului. În timpul dezbaterii primei moțiuni simple, cea împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, reporterul Gândul l-a surprins pe prim-ministru stând singur, foarte atent la citirea moțiunii.
Chiar și colegul său de partid, Daniel Fenechiu, a ales să vorbească cu parlamentarii USR, decât să stea lângă premier.
Moțiunea împotriva ministrului Apărării, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”, a fost anunțată încă din vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută în plenul Senatului. Documentul este semnat de 41 de parlamentari: 28 de senatori AUR și 13 PACE – Întâi România.
Și ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, se confruntă cu o moțiune simplă. Inițiatorii susțin că acesta a diminuat „sprijinul social” acordat studenților într-o perioadă de inflație, ceea ce face accesul la educație „tot mai dependent” de veniturile familiei. Moțiunea, intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”, a fost, la rândul ei, anunțată în vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută. Este semnată de 41 de parlamentari (28 AUR și 13 PACE – Întâi România). Potrivit inițiatorilor, „diferența dintre costul vieții și sprijinul oferit de stat este transferată, cu nonșalanță, asupra studenților și familiilor lor”.
O a treia moțiune, privind modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european referitor la Acordul UE–Mercosur, va fi dezbătută și votată tot luni în plenul Senatului. Intitulată „Acordul UE–Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”, aceasta este inițiată de 47 de senatori ai opoziției (28 AUR, 13 PACE – Întâi România și șase neafiliați).
Premierul Ilie Bolojan fuge, în continuare, de presă. A intrat în Parlament pe ruta ascunsă