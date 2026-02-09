Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier

Premierul Ilie Bolojan a rămas singur în plenul Senatului. În timpul dezbaterii primei moțiuni simple, cea împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, reporterul Gândul l-a surprins pe prim-ministru stând singur, foarte atent la citirea moțiunii.

Chiar și colegul său de partid, Daniel Fenechiu, a ales să vorbească cu parlamentarii USR, decât să stea lângă premier.

Trei moțiuni simple în plenul Senatului

Moțiunea împotriva ministrului Apărării, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”, a fost anunțată încă din vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută în plenul Senatului. Documentul este semnat de 41 de parlamentari: 28 de senatori AUR și 13 PACE – Întâi România.

Și ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, se confruntă cu o moțiune simplă. Inițiatorii susțin că acesta a diminuat „sprijinul social” acordat studenților într-o perioadă de inflație, ceea ce face accesul la educație „tot mai dependent” de veniturile familiei. Moțiunea, intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”, a fost, la rândul ei, anunțată în vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută. Este semnată de 41 de parlamentari (28 AUR și 13 PACE – Întâi România). Potrivit inițiatorilor, „diferența dintre costul vieții și sprijinul oferit de stat este transferată, cu nonșalanță, asupra studenților și familiilor lor”.

O a treia moțiune, privind modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european referitor la Acordul UE–Mercosur, va fi dezbătută și votată tot luni în plenul Senatului. Intitulată „Acordul UE–Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”, aceasta este inițiată de 47 de senatori ai opoziției (28 AUR, 13 PACE – Întâi România și șase neafiliați).

Premierul Ilie Bolojan fuge, în continuare, de presă. A intrat în Parlament pe ruta ascunsă