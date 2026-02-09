Prima pagină » Actualitate » Amenzi de până la 1.300 de lei pentru o simplă greșeală în trafic. Toți șoferii trebuie să cunoască această regulă

09 feb. 2026, 16:55, Actualitate
O simplă greșeală în trafic ar putea să atragă amenzi usturătoare pentru șoferi. Codul Rutier prevede reguli stricte de circulație, precum și sancțiunile care pot fi aplicate de polițiști în cazul celor care nu se conformează. În cazul de față, un anumit gest în trafic poate să atragă o amendă de până la 1.300 de lei.

Unii dintre șoferi interpretează superficial regulile de circulație, fără să se gândească la consecințele care pot apărea, și anume de la perturbarea traficului, până la accidente soldate cu pierderi de vieți omenești. Alți șoferi încalcă legea fără intenție, anumite gesturi devenind reflexe obișnuite în trafic, însă și în aceste cazuri pot avea loc incidente tragice.

De data aceasta, în atenție se află circulația nejustificată pe banda a doua pe multe drumuri din țară. Unii dintre șoferi sunt convinși că dacă circulă cu viteză legală pe banda din stânga pot să rămână pe ea fără probleme. Codul Rutier, în schimb, spune că șoferii trebuie să circulă pe banda din dreapta, cât mai aproape de marginea carosabilului.

Unele abateri pot atrage și suspendarea permisului auto

În condițiile în care există mai multe benzi pe sens pe anumite sectoare de drum, acestea vor fi numerotate de la dreapta la stânga. Așa cum arată legislația rutieră în vigoare, prima bandă (banda din dreapta) este destinată circulației obișnuite. Apoi, benzile din stânga vor fi utilizate pentru depășiri / circulație cu viteză mai mare, dacă se impune. După ce șoferul efectuează o manevră de depășire, va semnaliza și va reveni pe banda 1 (banda din dreapta).

În caz contrar, polițiștii pot aplica amenzi care pot ajunge la 1.000 – 1.300 de lei și 2-3 puncte de amendă, arată B1tv.ro.

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock

