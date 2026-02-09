Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei

Parlamentarii de la PACE – Întâi România, au intrat în grevă japoneză chiar în ziua în care ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, este chemat în plen pentru a răspunde moțiunii simple depuse împotriva sa. Ei l-au așteptat pe premier cu banane și cu un catalog improvizat, în care Bolojan a primit nota 3.

Ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, se confruntă cu o moțiune simplă. Inițiatorii susțin că acesta a diminuat „sprijinul social” acordat studenților într-o perioadă de inflație, ceea ce face accesul la educație „tot mai dependent” de veniturile familiei.

Moțiunea, intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”, a fost, la rândul ei, anunțată în vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută. Este semnată de 41 de parlamentari (28 AUR și 13 PACE – Întâi România).

Potrivit inițiatorilor, „diferența dintre costul vieții și sprijinul oferit de stat este transferată, cu nonșalanță, asupra studenților și familiilor lor”.

