Despăgubiri în valoare de jumătate de milion de euro. Atât trebuie să plătească niște români care au furat 170 de porumbei din Belgia

09 feb. 2026, 16:35, Actualitate
Opt români au fost condamnați la închisoare în Belgia, dar și obligați să plătească despăgubiri, asta pentru că au furat porumbei de concurs. Românii au făcut asta în mai multe localități și au primit pedepse cu închisoarea între 6 și 30 de luni.

Români condamnați la închisoare pentru furtul unor porumbei de concurs

Românii s-au ales și cu plata unor despăgubiri pentru crescătorii de porumbei în valoare de 467.671 de euro, potrivit Antena 3.

Între 2022 și ianuarie 2025, în Flandra au fost furați mai mulți porumbei, însă de fiecare dată de la crescători care abia ce câștigaseră premii internaționale cu ei. Hoții au fost tot timpul organizați, au urmărit țintele, au folosit mai multe vehicule, dar și plăcuțe de înmatriculare false.

Poliția Judiciară Federală din Limburg a reușit să ridice din România 170 de porumbei furați, în luna mai a anului trecut. De asemenea, au fost găsite mai multe păsări la diferite adrese din Vilvoorde. Opt suspecți au fost arestați, iar porumbeii au putut fi identificați cu ajutorul unor teste ADN.

170 de porumbei de concurs, furați

Tribunalul corecțional din Hasselt a vorbit despre „fapte deosebit de grave, cu un caracter perturbator pentru societate”. Capul rețelei, un bărbat de 46 de ani din Vilvoorde, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare și o amendă de 1.600 de euro.

Trei complici au primit pedepse cu închisoare, iar alți 4 nu s-au prezentat la proces și au primit pedepse cu închisoarea între 6 și 20 de luni. Ei au ajutat la ascunderea și transportarea celor 170 de porumbei furați în România.

„Doar pedepsele efective cu închisoarea sunt adecvate pentru a arăta clar că o astfel de criminalitate organizată, care provoacă teamă și insecuritate, este absolut inacceptabilă”, a decis judecătorul.

